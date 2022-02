Detienen en EU a Alfredo Lozoya, excandidato de Chihuahua

Una supuesta falsificación de documentos sobre la venta de una avioneta, Alfredo Lozoya "El Caballo", fue detenido el domingo en El Paso, Texas, luego de que agentes federales lo mantuvieran en una investigación por estos hechos.

➡️ LeBarón llevarían a instancias internacionales solicitud de autogobierno

Lo anterior de acuerdo a las versiones que han compartido varias personas del círculo cercano del ex candidato a la gubernatura y ex presidente Municipal de Parral, sin embargo no se ha emitido comunicación oficial de la detención de parte de las autoridades norteamericanas.

Según la versión, la aeronave había sido comercializada, pero los documentos no estaban en regla y por estos motivos se inició una investigación, que terminó con la detención del parralense en el país vecino.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Hasta el momento el celular del ex cándido no ha sido contestado por ninguna persona y se espera que dentro de las próximas horas se pueda emitir información oficial.

Publicado originalmente en El Heraldo de Chihuahua