Detienen funcionarios involucrados en asesinato del periodista Jesús Alejandro Márquez

Esta tarde de jueves el fiscal general de Nayarit, Petronilo Ponce Díaz Medrano en compañía del secretario general de Gobierno, Antonio Serrano, en conferencia de prensa señaló que tras el asesinato del periodista, Jesús Alejandro Márquez Jiménez, este día se ha ejecutado orden de aprehensión en contra de tres servidores públicos de la Dirección de Tránsito del Estado.

Dos de estos funcionarios fueron detenidos este mismo día por homicidio calificado y el otro por encubrimiento, sin embargo tras las investigaciones que se han venido realizando hay indicios que podría haber más involucrados, sin embargo continúan recabándose las pruebas, para actuar en consecuencia.

De las mismas investigaciones se desprende la comisión de otros delitos por distintos actos de corrupción al interior de la misma dependencia, pero no pueden dar detalles de ello por respeto a los principios generales del sistema penal acusatorio y los derechos humanos, así que en cuanto sea posible prometió que darán toda la información al respecto.

Para concluir, Petronilo Ponce Díaz Medrano, afirmó que la Fiscalía no persigue periodistas, no inventa delitos y mucho menos interviene comunicaciones de los comunicadores, pues no tiene ni siquiera el equipo para hacerlo, por lo que garantiza la libertad, para realizar este oficio.