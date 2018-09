Ejecutan a coordinador distrital de Morena en Lázaro Cárdenas

Michoacán.- Grupo armado ejecutó al coordinador distrital del Movimiento de Regeneración Nacional, Pedro Bautista Béjar, cuando llegaba a su domicilio en ciudad Lázaro Cárdenas la noche del miércoles.

Hasta el momento se desconoce qué líneas de investigación sigue la Unidad Especializada en la Escena del Crimen, dependiente de la Fiscalía Regional de Justicia de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo a reportes, un grupo de cuatro sujetos lo emboscó en inmediaciones de su hogar, en la colonia Tinoco Rubí, al bajar de su automóvil para ingresar a su casa, donde dos de los cuatro sujetos descargaron sus armas en el cuerpo del líder político de Morena del Distrito 1.



Finalmente, él sucumbió, dicen sus amigos, víctima de los principios que defendió hasta la muerte, pues hablan de acuerdos políticos que no le quisieron cumplir y que más bien les estorbaba cuando les exigió darle valor a la palabra empeñada “no con él sino con el pueblo”, aseguran.

Pedro Bautista Béjar fue uno de los principales impulsores de la transformaciónen el lugar, deja como legado la lucha, entrega y convicción de servir a la sociedad y no servirse del cargo público. Y tan convencido estaba que financió las campañas políticas de quienes hoy ostentan cargos federales por este distrito, según narran sus más allegados colaboradores.

En su última entrevista, el titular del área de Pesca remarcó la necesidad de ceñirse a los principios de no robar, no mentir y no traicionar, propuestos por su máximo líder, Andrés Manuel López Obrador.

Bautista Béjar fungía como jefe del Departamento de Pesca en la presente administración municipal y es padre del síndico suplente, Pedro Yael Bautista Márquez, en el actual Ayuntamiento.