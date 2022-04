Vinculan a proceso a Jaime Rodríguez, El Bronco, por caso de Ecovía en NL

Monterrey - Jaime Rodríguez Calderón fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad en cuanto a la requisa del sistema de transporte Ecovía, durante su administración de gobierno.

Lo anterior se registró al reanudarse este lunes la audiencia, que duro 11 horas, luego de que el viernes fue suspendida, porque El Bronco presentó problemas de salud.

El juez de Control estatal lo vinculó por el delito de abuso de autoridad al requisar la Ecovía en 2016, y atribuyó que generó un daño económico a los concesionarios del sistema al confiscar los bienes sin haberlos indemnizado.

"(La requisa) es una acto de arbitrariedad jurídica, atenta contra los derechos que asisten a la empresa Servicio de Transporte Tecno Ecológico, afectó a los bienes del concesionario", dijo el Juez.

El Juez de Control estatal Juan Roberto Ortiz, había aplazado la audiencia a petición de la defensa y este lunes la misma se reanudó en forma privada y vía virtual por el Juez Eduardo Hoyuelas Orozco.

Este lunes la defensa buscaba aplazar nuevamente la audiencia al argumentar problemas de salud del exgobernador pero le fue negada.

El exgobernador de Nuevo León está detenido en el Cereso 2 de Apodaca desde el pasado 15 de marzo.

La Ecovía de 30 kilómetros de recorrido y 80 unidades fue requisada en octubre de 2016 al considerar El Bronco que prestaba un deficiente servicio de transporte.

El Bronco se defendió y dijo que no está enterado de lo que le acusan: “No estoy enterado, es una investigación que duró dos meses y medio y de la cual no tengo ningún solo papel, ninguna sola cita de la fiscalía, ningún comentario ni público ni privado, no tenía ni abogado. ¿Cómo podré defenderme?”.

"Esa es mi solicitud señor juez, que me dé la oportunidad de poder enterarme de qué se me acusa, me voy a enterar después de que usted tome una decisión, eso no se me hace justo",

"Una investigación que duró dos años y medio según escuché en la audiencia pasada y no tengo ningún sólo documento, ni una sola cita de la Fiscalía, ni un sólo comentario, ni público, ni privado, no tenía ni abogados, cómo podré defenderme señor juez, estoy en la indefensión absoluta".

El Bronco tiene la audiencia con un Juez Federal este martes.