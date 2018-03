El estado debe asumir seguridad de Tlaquepaque por desarme a policías

La alcaldesa de San Pedro Tlaquepaque, María Elena Limón, pidió a la brevedad le entregue el gobierno del estado el acuerdo mediante el cual asuma la seguridad pública y las funciones políticas preventivas municipales, esto luego de que el pasado domingo fuerzas federales y estatales intervinieron a la policía municipal por presuntos vínculos de sus elementos con el crimen organizado.

“Yo quiero pedirle al gobernador, confío mientras se lleve a cabo la investigación, la policía del gobierno estatal que usted encabeza asegure y de confianza a todos los tlaquepanquenses estemos seguros.” Dijo la presidenta.

Tras una reunión de trabajo entre la alcaldesa, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, y autoridades federales, se acordó definir el proceso a seguir para las investigaciones de los presuntos policías infiltrados con el crimen organizado.

Por su parte, Sandoval Díaz aseguró se actuó dentro del marco de la Ley de Seguridad Pública y la Constitución Política del estado en la intervención estatal y militar de la policía municipal de Tlaquepaque, y acordó que en 30 días se reincorporarán los buenos policías de la corporación y a los malos aplicarles todo el peso de la ley.

El gobernador reitero todas las autoridades son responsables de la seguridad, pero destacó la apertura y colaboración de los municipios, reconoció diferencias, pero también aportaciones.

SEGURIDAD NO ES TEMA POLÍTICO

Aseguró el secretario general de gobierno, Roberto López Lara, que la sospecha de policías de Tlaquepaque coludidos con el crimen organizado se venía trabajando de acuerdo a información proporcionada por áreas de inteligencia y desde el domingo le dejó muy claro a la presidenta municipal, María Elena Limón, que el tema de la intervención de su policía no era un tema de asunto político.

“Lo rechazo categóricamente, yo no estoy en temas de partido, yo estoy en temas de gobierno” dijo su labor está enfocado a temas de gobierno y ha sido cuidadoso en la materia.

“Hago un llamado a todos para que este asunto de San Pedro Tlaquepaque no se politice, es un tema de investigación que llevamos tiempo y pronto habrá resultados… la seguridad no está en una cartera política del gobierno del estado” enfatizó Roberto López.

NO HAY AUTODEFENSAS

Por otra parte, el secretario general de gobierno negó que existan autodefensas en Jalisco, no hay datos o reportes y prevalecerá el estado de derecho.

“No hay permiso de licencia por autoridad federal para que haya autodefensas con armamento, no tengo el dato en Jalisco, tanto CISEN como autoridades de inteligencia de la fiscalía no me han reportado nada de esto” Reiteró Roberto López, no permitirán existan y vulneren el estado de derecho.

Aclaró las asociaciones vecinales tienen todo el derecho de organizarse y alertar sobre delincuentes y coordinarse para mejorar la seguridad en su colonia.

