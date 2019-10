Emboscada contra policías estatales en Michoacán deja al menos 14 muertos

Morelia, Mich.- Al menos 14 elementos de la Policía Michoacán fallecieron esta mañana en una emboscada en la localidad de El Aguaje, municipio de Aguililla, confirmaron fuentes al interior de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.

En la cuenta de Twitter de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal también confirmó y condenó el ataque contra los 14 agentes policiacos.

"Nos encontramos en comunicación y ponemos a disposición del gobierno del estado todos nuestros recursos humanos y tecnológicos para dar con los agresores y llevarlos ante la justicia", indicó el mensaje federal.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán lamentó la agresión contra los elementos que "cumplimentaban un mandato judicial en el municipio".

Lamentamos la agresión a elementos de la #PolicíaMichoacán que cumplimentaban un mandato judicial en el municipio de Aguililla.



Extraoficialmente se habla de al menos 17 muertos, esto por fuentes radicados en el municipio. Los fallecidos son en su mayoría policías estatales, quienes fueron emboscados por sujetos armados que dejaron cartulinas en los vehículos de oficiales en donde se registra que los autores de la emboscada son integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Silvano al tanto del ataque

En rueda de prensa en la capital michoacana, el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, reconoció la emboscada aunque optó por no detallar la cifra de oficiales muertos y señaló que no descartan investigar a la Policía Municipal de Aguililla.

“Tenemos reporte de una emboscada, de una célula armada que atacó a unas unidades de la Policía que iban a Aguililla a cumplir una orden judicial de un juez de lo familiar, fueron a auxiliar a una mama y su hija para traerla a Morelia en una diligencia. En eso andaban cuando fueron atacados entre El Aguaje y Aguililla. No abundaré en el tema para no dar datos que no sean correctos, me informan que hay bajas pero no voy a adelantar cifras, la autoridad correspondiente las dará a conocer en su momento”, declaró el mandatario.

Foto: Fernando Maldonado

Indicó que “siempre hay maniobras para confundir”, en alusión a que les colocaron cartulinas en los parabrisas a las patrullas para hacer señalamientos.

En las cartulinas el Cártel Jalisco Nueva Generación señaló que los estatales están coludidos con bandas como los Templarios, Viagras, Troyanos y Chocomiles de Tepeque.

Ante ello, pidió que la Fiscalía General del Estado investigue la veracidad de las acusaciones y advirtió que el ataque no quedará impune.

“El municipio no ha querido firmar el convenio de colaboración y ahí están luego las consecuencias. Sin convenios no hay colaboración real, estrecha, hay que andar por las orillas, o luego no lo dejan a uno ni entrar”, enfatizó al puntualizar que Aguililla es uno de los municipios, que junto a otros con reiterados eventos violentos, como Buenavista o Tepalcatepec, se niegan a firmar el convenio de seguridad.

