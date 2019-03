En manos de la SCJN la titularidad de Educación de Michoacán

MORELIA.- Luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación notificó la aceptación a trámite de la controversia constitucional promovida por el gobierno de Michoacán de devolver los servicios educativos a la Federación, el gobernador del Estado insistió en que una resolución favorable, “será la salvación” para el déficit económico de la entidad.

En conferencia de prensa, el mandatario evitó pronunciarse en torno al caso, pues consideró necesario esperar a que se elabore la ponencia y que haya una resolución de la Suprema Corte.

No obstante, afirmó que “tengo unas veladorcitas encendidas porque es la salvación, si dictaminara o resuelve en función de lo que he mandado, Michoacán está listo para concurrir, porque el tema educativo es nuestra prioridad, pero concurrir con lo que sí tenemos, no con lo que no hay”.

Sin embargo, señaló que las mesas tripartitas que se establecieron con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), para el pago de bonos rezagados, siguen adelante.

En ese sentido, adelantó que la primera semana de abril se presentará el plan de ajuste y reacomodo presupuestal para el pago de prestaciones que el gobierno estatal adeuda a la CNTE, y que esto también contempla fuentes de financiamiento para obtener los recursos que ascienden a cerca de tres mil 600 millones de pesos a más de 30 mil profesores con plazas estatales, por concepto de bonos y prestaciones establecidos en minutas signadas por administraciones anteriores.

Hace dos días, el gobernador anunció a través de sus redes sociales que comenzó con el pago de los bonos rezagados a profesores, e hizo un reconocimiento a quienes no interrumpieron sus labores docentes en el proceso.