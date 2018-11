"Estaba de vacaciones", dice ex fiscal de Jalisco cuando apareció tráiler de la muerte

El exfiscal general del estado, Raúl Sánchez Jiménez, responsabilizó a Marisela Gómez Cobos sobre la salida de los tráileres con cadáveres sin identificar, que circularon por tres municipios del Área Metropolitana de Guadalajara, “yo estaba de vacaciones y se le dejó la responsabilidad a Marisela Gómez Cobos (que era la fiscal central)”, hoy fiscal general del estado. “Debemos estar todos los que estamos involucrados, al final el resultado debe ser uno y es quien va a ser responsable”, manifestó.

Dijo: “Mi persona está tranquila, yo no tengo ninguna responsabilidad”, confía que no lo agarren como “chivo expiatorio” para tapar la situación, será la autoridad correspondiente la que resolverá. Indicó que desde que llegó a la Fiscalía General del Estado tuvo conocimiento del tráiler que estaba en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), por lo que se solicitó a las autoridades un panteón forense (inversión de siete millones de pesos), pero le negaron.

Pidió un panteón forense para inhumar esos cuerpos, proyecto que le fue negado, reconoció: “¿Quiénes?”. Se le cuestiona, a lo que responde: “Sepaf, SIOP, todos estaban enterados… ¿el secretario general de Gobierno? Todos estaban enterados… ¿el gobernador?... todos estaban enterados.

“Todos estábamos enterados de esos cuerpos”, sentenció.



La sociedad es la que va a juzgar este tipo de acontecimientos y la autoridad es la que va a resolver, señaló, sin embargo, se le preguntó cómo se siente, ya que podría ser encarcelado o inhabilitado para cargos posteriores, a lo que respondió estar tranquilo con su conciencia y que la autoridad es la que resolverá.

Desde el inicio de la entrevista se abstuvo de responder más cuestionamientos, manifestando: “No he dicho nada y no lo voy a decir, me reservo mi opinión”.



¿Compareció ante la Contraloría? Se le preguntó y su respuesta fue: “Me reservo el derecho de opinar”.