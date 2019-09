Estos son los municipios que cancelaron sus fiestas patrias por inseguridad

En la víspera de las fiestas patrias, seis municipios de tres estados tomaron la decisión de cancelar sus festejos de septiembre por la ola de violencia que se mantiene por el crimen organizado

Tepalcatepec y el miedo contra el CJNG

A principios de septiembre, el gobierno de Tepalcatepec, Michoacán anunció que se cancelaban las fiestas patrias por temor a que el Cártel Jalisco Nueva Generación perpetre un atentado en contra de la población.

El pasado 30 de agosto un enfrentamiento entre el CJNG y fuerzas de El Abuelo presunto lugarteniente de Tierra Caliente del antiguo cartel de Los Valencia, dejaron un saldo de al menos 9 muertos.

Buenavista no honra su nombre

El 11 de septiembre el alcalde de Buenavista, Michoacán, Gordiano Zepeda, informó que no habrá festejos por no tener las condiciones de seguridad necesarias en el municipio, por lo que no habrá actividades oficiales el 15 de septiembre.

La decisión fue tomada luego de que el pasado domingo 8 de septiembre se registrara una balacera a solo unos metros de la plaza principal de la cabecera municipal en donde se desarrollaba un evento cultural.

Empalme, Sonora de luto

El municipio de Empalme en Sonora está de luto por el reciente ataque contra una familia en la tarde noche del martes pasado; un comando secuestró a un hombre y posteriormente abrió fuego contra la casa de éste donde se encontraba su esposa y sus dos hijos, tras el atentado un menor murió.

"En Empalme estamos de luto, creo que no es momento de festejos o celebraciones de ningún tipo, es un momento de reflexión y para estar con nuestros seres queridos, estar unidos hoy más que nunca, es por ello que decidimos cancelar el evento del Grito de Independencia", dijo el jueves el alcalde Francisco Javier Genesta

Puebla cancela festejos en tres municipios

Para disminuir los riesgos por la presencia de grupos delincuenciales, se suspenderán los festejos patrios en los municipios de San Martín Texmelucan, en la comunidad de Guadalupe Santa Ana en Acatlán y es muy probable que en Ahuzotepec, reveló el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta.

“Va a haber verbenas, va a haber transmisión del informe del presidente, pero no queremos que grupos delincuenciales se aprovechen de esa condición, sobre todo en contra de la autoridad civil de cada lugar”, indicó.

Hasta el momento, aclaró, no se tiene contemplado suspender los festejos patrios en los municipios de Acajete y Cañada Morelos, donde en la última semana se presentaron hechos de violencia.

El gobernador aseguró que ya se tiene previsto el operativo para los municipios del estado y la capital donde sí se realizarán festejos patrios, y se garantiza la coordinación de la policía estatal, municipal, el Ejército y la Guardia Nacional.

| Con información de El Sol de Puebla |