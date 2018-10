Por estrategia legal, Javier Duarte no ratifica escrito de desistimiento

Ante la posibilidad de ser trasladado al centro penitenciario de Pacho Viejo para responder a las carpetas de investigación que se le integraron en la entidad, el exgobernador Javier Duarte no ratificó su escrito de desistimiento de apelar la sentencia que le fue impuesta para pasar nueve años en prisión y multa de 58 mil pesos.

De acuerdo con información proporcionada por abogados, Javier Duarte no ratificó su escrito de desistimiento de su apelación a la sentencia impuesta.

En su lugar el exmandatario estatal optó por continuar con su recurso de apelación y así evitar ser trasladado al centro penitenciario de Pacho Viejo.

Se comentó que esto se debe a una estrategia legal para que al exgobernador de Veracruz no se le traslade, pues al no ser sentenciado con categoría de cosa juzgada no se le puede trasladar hasta terminar su proceso actual federal.

Abogados coinciden en que sí había un riesgo de que fuera trasladado y por ello sus abogados decidieron que no se ratificará el escrito y dar tiempo a que se acabe el mandato del Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

