Exigen aplicar pruebas de ADN a todos los restos hallados en fosa de Jalisco

GUADALAJARA JALISCO (OEM-INFOMEX) Por segundo día consecutivo, integrantes de la asociación civil Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos (FUNDEJ)se manifestaron frente al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para exigir que se apliquen pruebas de ADN a todos los restos humanos que fueron localizados en la fosa clandestina del poblado La Primavera, Zapopan luego de que las autoridades del Instituto dieran la indicación de que solamente se aplicaran dichos reactivos a troncos y cabezas.

María de la Luz Vázquez, quien busca a sus esposo, Juan José Ramos Vélez desaparecido desde el 22 de febrero, en la Colonia Patria en Nueva, explica el motivo de la exigencia del colectivo.

"Yo no me quedaría conforme si me entregan un cuerpo donde yo no sé si realmente es mi hijo. Dios no lo quiera que yo creo que todas las mamás esperamos encontrar a nuestros hijos, como en algunas ocasiones nunca nos vamos a ver igual, pero sí me gustaría estar 100% segura que es mi hijo".

Yolanda Arceo, busca su hijo Daniel Alejandro Gonzalez Arceo, desaparecido el 7 de enero en la Colonia Patria Nueva, también recalcó que no aceptaría que le entregaron un cuerpo al que no se le hicieron los exámenes de ADN.

"Mi pregunta es ¿por qué no hay químicos para hacer esas confrontas? Se quieren ahorrar el trabajo. Yo creo que no se vale en mi caso no aceptaría que me entregaron un cuerpo sin que le hagan las pruebas de ADN a cada parte de su cuerpo que me entreguen.