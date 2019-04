Explosión de coche bomba en Acapulco es un acto terrorista: UPOEG

El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, calificó como un atentado de terrorismo la explosión del presunto coche bomba frente a la comandancia en el poblado de Xaltianguis en la zona rural de Acapulco.

En conferencia de prensa en un restaurante de Acapulco, Plácido Valerio precisó que de acuerdo con la información de peritos fueron dos artefactos adentro del automóvil, pero sólo uno explotó y el otro no, "si hubieran explotado los dos al mismo tiempo, sí hubiera habido pérdidas humanas".

Señaló que es un tema preocupante, por que en este "acto terrorista debe poner atención el gobierno municipal, estatal y federal", debido a que es el primer caso en Guerrero, por lo que consideró un asunto de interés nacional.

"Los intereses que se ven afectados son tan grandes, que no es todo contra nosotros, es un pleito de grupos criminales que quieren tener sometida a la población".

Están en alerta máxima

Plácido Valerio indicó que como organización realizan su propio trabajo de investigación y en breve presentarán datos precisos de quienes presuntamente fueron los actores intelectuales y materiales de este acto.

Pero el dirigente sostuvo que ante este acto la organización no "va a erracular, no hay reversa, no hay miedo, esto significa que va a crecer y vamos hacerle frente a este acto, por que tenemos la capacidad de someter a cualquier acto delincuencial que atente contra la población", por lo que advirtió que estarán en “alerta máxima”.

Foto El Sol de Acapulco

Plácido Valerio señaló que las autoridades deben ser responsables de lo que hablan, "yo no puedo hablar irresponsablemente, hay que esperar una investigación profesional y por eso venimos a remarcar una postura, esto no es un juego de decir que nos llevamos pesado" en referencia a lo expresado por el gobernador, Héctor Astudillo Flores, quien dijo “se llevan pesado y ese es el problema”.

Sobre que el Fiscal General de Estado, Jorge Zuriel de los Santos, había informado que fueron cuatro los responsables que participaron en la explosión del automóvil y que se trata de dos grupos antagónicos que se disputan el territorio, Plácido Valerio aseveró que ellos no son ningún grupo, "somos pueblos que nos organizamos para defendernos ante cualquier delincuente, no es un pleito de grupos".

Y señaló que "ellos tienen que informar institucionalmente si son 4 o 10 o que intereses hay, están obligados a informar, si es un grupo delincuencial o que esta pasando, no pueden hablar a la ligera, es un asunto de interese social".