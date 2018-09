Familiares de desaparecidos depositan esperanzas en muestras de ADN en Veracruz

Con la esperanza de ingresar a la base de datos que los lleve a localizar a su familiar desaparecido, este sábado, un grupo de personas acudieron a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas para que les tomaran muestras de ADN y fuera cotejada con los restos que se han encontrado en las fosas clandestinas.

Desde las 9:00 de la mañana, cientos de personas, en su mayoría mujeres, como la madre de Diego Armando Madrid Contreras, llegaron a hacer fila para tomarse la muestra del ADN y esperar algún resultado, que aunque doloroso, acabaría con la angustia de saber si su hijo vive o muere, después de que el pasado 26 de mayo del presente año, ya no se volvió a comunicar con ella.





Vengo a que me tomen la muestra del ADN para saber de él, cualquier cuerpo que haya si se identifica conmigo, me avisarán, yo espero que alguien si lo ve, vivo o como sea, que me lo regresen, yo acepto como esté Señora Contreras, madre de Diego Armando Madrid Contreras

Lo último que supo de su hijo, de 33 años, es que era conductor de un tráiler y desapareció en Veracruz, dejando en la orfandad a dos hijos varones.



De acuerdo con Lidia Lara Tobón, integrante del Colectivo Solecito, tras el hallazgo de las fosas de Arbolillo en Alvarado, donde se han localizado alrededor de 177 personas, hay incertidumbre de los familiares para que sean comparadas sus muestras de ADN.

"La mayoría de las personas es de hace 2 años y meses. Los casos más recientes de cuatro meses y siete meses".

Al lugar llegaron, cientos de personas, inclusive, de otros estados del país, que aseguran que sus familiares desaparecieron en el estado de Veracruz.

En la toma de muestras participaron personal de la Policía Científica, Fiscalía de Veracruz, Comisión Estatal de Atención a Víctimas y los colectivos de búsqueda de personas.

Para la toma de muestras no es necesario que tengan interpuesta denuncias por desaparición.