Familiares de piloto aún sin respuestas tras accidente en Puebla

A cinco días de ocurrido el accidente del helicóptero en donde se transportaba la gobernadora de Puebla, a los familiares de los pilotos no se les ha informado nada y las investigaciones se mantienen con total sigilo, además señalan que da lo mismo quién haga las investigaciones ya sean organismos nacionales o internacionales ya que los resultados no le devolverán a su hermano Marco Antonio Tavera con vida.

Anuar Tavera Ramos, regidor del municipio de Ameca en Jalisco y hermano de Marco Antonio, señaló que esta situación se debe quizás a que en esa aeronave iban Rafael Moreno Valle y la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, pero sobre todo por “lo que representan, eran políticos, personas de renombre, y por esto se tiene que guardar un hermetismo para la investigación pertinente, que se hagan los estudios y que no se hagan especulaciones falsas, que sean realidades, me imagino que se tiene que hacer muchos análisis con peritos o expertos y que den una respuesta fidedigna”.

Tras lo cual dijo que a sus padres en este preciso momento del duelo “no les importa esa información, su hijo es quien ha fallecido, ese es el dolor más grande que tienen, no quieren que se les moleste más de esa manera pero al final tendrán que salir una respuesta de parte de las autoridades” y eso no les va a devolver con vida su hermano.

Reiteró que de las investigaciones no saben nada y las autoridades correspondientes mantienen total sigilo en este caso y a la fecha no saben nada del accidente. “Sí existe un hermetismo muy fuerte al respecto, a la familia no se le ha informado nada, en este caso la que queda como familia directa es su esposa y a la que en su momento se le dará la información, pero tengo conocimiento de que no se le ha dado ninguna explicación sobre las causas del accidente”.



En ese sentido dijo que nada de las investigaciones ni de los resultados les devolverá con vida a su hermano a quien calificó como una persona con entereza, de su capacidad para trabajar, del amor de la gente que tenía y es lo más doloroso que pueden pasar una familia, por lo que solicitó respetar el luto de sus padres, hermanos y sobrinos en este proceso y ya serán las instancias correspondientes las que den la respuesta que crean que sea la correcta.

El regidor explicó que toda la familia está consternada con los acontecimientos “pero tenemos que seguir adelante, agradecemos el apoyo de todos”. Dijo que su hermano Marco Antonio trabajaba desde hace algunos años en esa empresa, trabajó en el Gobierno de Puebla, contaba con más de 22 años de carrera y casi cinco mil horas de vuelo.