Universitarios organizados de la UdeG llaman a paro tras desaparición de compañeros

La Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la Universidad de Guadalajara fijó su postura tras las desapariciones de estudiantes en recientes días, al respecto llamaron a un paro de labores mañana a las 13:00 horas y para el día sábado convocaron a una marcha con dirección a la Fiscalía del Estado para exigir justicia.; llamaron a otras universidades del estado a apoyar el movimiento.

La organización denunció la desaparición de dos estudiantes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, manifestaron que un grupo armado estaría detrás de los incidentes.

"No vamos a descansar o a callarnos ni parar hasta que los estudiante estemos seguros" apuntó Chuy Medina, uno de los voceros del movimiento organizado, dijo que no van a permitir que las condiciones de inseguridad afecten la vida universitaria y llamó a las autoridades a acatar sus recomendaciones y que no permitirán un simple espaldarazo por Twitter.



Tras mencionar la desaparición de los estudiantes César Ulises Arellano Camacho y Susana Carolina Gutiérrez Flores el vocero apuntó que "ante esta nueva herida abierta, en nuestra comunidad, con todo el hartazgo que nos rebasa y la impotencia de no poder estar seguros en ningún lugar, les decimos al gobernador, al fiscal y todas las autoridades que estén involucradas, nos los van a regresar, no les estamos preguntando ni pidiendo un favor. Estamos cansado de que no cumplan con su trabajo".

Dejaremos el alma en presionarlos en exigirles. No queremos el espaldarazo en twitter. No vamos a descansar ni pararnos hasta que todas y todos estemos seguros. Nos sumamos a este paro nacional. #NoSonTresSomosTodxs #QueremosPaz pic.twitter.com/ZScT5UGUTG — Chuy Medina (@michuymedina) 22 de marzo de 2018