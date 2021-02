Sospechoso en feminicidio de Mariana se entrega de forma voluntaria

Fernando "N", uno de los sospechosos en el femincidio de Mariana, la joven médica que fue asesinada en Chiapas, se entregó a las autoridades para deslindarse de cualquier responsabilidad en el caso.

En un vídeo que círculo en redes sociales, dejó en claro que el entregarse es para frenar la violencia hacia su familia y persecuciones de manera injusta y a espera de que se resuelva la situación de manera favorable.

Argumentó que a raíz de las publicaciones en redes sociales han sido violentados sus derechos y de su familia, específicamente de la Fiscal Martha, en Tuxtla, con quién habían quedado que le mandaría mensajes por el caso de la finada Mariana, pero no ocurrió " y me mandaron personajes vestidos de Civil armados arremetiendo en muestras propiedades, agrediendo físicamente a los integrantes de mi familia".

"Me voy a entregar de manera voluntaria a comparecer o corresponda legalmente a este tribunal de enjuiciamiento para resolver el caso en la que se me está inculpando de manera... Que me están inculpando de situaciones delicadas muy graves en la cual no he incurrido en ninguna de esas, pero la ley ha sido injusta con nosotros, a mi familia, por el domicilio de mi familia en Tuxtla Gutiérrez, Yajalón, en el rancho de mi finado abuelo".

"Estoy nervioso por este tipo de situaciones pero vamos a enfrentar la situación legal que se me imputa sin miedo, me voy a entregar de manera voluntaria", sostuvo.

Detiene #FGEChiapas a Fernando “N”, por Hostigamiento Sexual en agravio de Mariana “N”



Para más información👉🖥️ https://t.co/ALnAeNFdL4 #UnaJusticiaMásHumana pic.twitter.com/Y3pBFueJs1 — FGEChiapas (@FGEChiapas) February 19, 2021

La Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la Fiscalía de la Mujer, en un comunicado informó dio cumplimiento en el municipio de Ocosingo a la orden de aprehensión en contra de Fernando “N”, como probable responsable del delito de Hostigamiento Sexual en agravio de Mariana "N".

Esta aprehensión se suma a la recién ejecutada en contra de Analí "N", misma que fue detenida el pasado 5 de febrero del presente año por su probable responsabilidad en el delito de Abuso de Autoridad también en agravio de Mariana "N".

La Fiscalía General del Estado señaló que se continuará fortaleciendo esta investigación y realizando las acciones necesarias que permitan el debido esclarecimiento de los hechos.

Con lo anterior, la Fiscalía General del Estado, a cargo de Olaf Gómez Hernández, refrenda su compromiso de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, actuando en atención y estricto apego al debido proceso.

