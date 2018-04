Fiscales de Jalisco tienen 15 días para resolver caso de estudiantes desaparecidos

En entrevista radiofónica el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, puso un ultimátum: si en 15 días no hay resultados de los desaparecidos van para fuera los fiscales.

El Gobernador de Jalisco reconoció la lentitud de las pesquisas y la desesperación de las familias, por ello urgió a su equipo de fiscales a aclarar el caso.

“Si en los próximos 15 días no tengo resultados y no tengo claridad de dónde están los jóvenes y damos con ellos, voy a tener que actuar. Así sea el último día de mi administración no podemos seguir pasando los días sin que tenga claridad y resultados en esta investigación. Si no dan resultados voy a tener que sacudir la Fiscalía”, afirmó el gobernador de Jalisco.

Hay avances en la investigación, reconoció el propio gobernador Aristóteles Sandoval, pero por otro lado aseguró que difundir a estas alturas esa información representaría la revictimización de los muchachos y sus familias.

Detienen a tres mujeres presuntamente implicadas en la desaparición

En las últimas horas han detenido a una tía y dos mujeres que laboraban para ella en un conjunto de cuatro estéticas masculinas, se les acusó de lenocinio, y aunque no se han encontrado pistas sobre el paradero de los tres muchachos, dijo que son parte de las investigaciones.

Fuentes cercanas al caso comentaron que tras la captura de las tres mujeres, se realizaron cateos a cuatro estéticas masculinas, que presuntamente son propiedad de Edna Judith, quien es tía de Javier Salomón Aceves Gastélum.

En las diligencias, indicaron las fuentes consultadas, se localizó droga que fue asegurada por agentes investigadores.

La madrugada de este miércoles, Armando Ramírez esposo de Edna Judith acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para presentar una queja en contra de la Fiscalía, luego de que elementos de la dependencia detuvieron a su esposa, pese a contar un amparo.

El hombre dijo que su Edna Judith fue detenida al salir de la Fiscalía a la que habían al área de Desaparecidos, para una entrevista.

“Se trajeron a mi esposa, violentando sus derechos; ahora resulta que somos víctimas por el familiar desaparecido. Nos están investigando, tenemos aquí el amparo y aún así se la trajeron, están violentando los derechos de mi esposa”, indicó.

El 19 de marzo, Javier Salomón Aceves Gastélum, Daniel Díaz y Marco Antonio García Ávalos, regresaban de realizar una filmación en Tonalá, cuando fueron interceptados por sujetos armados que se los llevaron por la fuerza.

Hasta el momento la Fiscalía no ha informado de forma oficial el motivo de la detención.