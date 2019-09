Fiscalía del Estado investiga balacera en bar de Tabasco

Villahermosa, Tabasco.- La Fiscalía General del Estado abrió la carpeta de investigación por la ejecución de cinco personas en la villa Luis Gil Pérez del municipio de Centro.

El fiscal Jaime Lastra Bastar indicó que por el sigilo de las investigaciones no puede dar detalles, no obstante reconoció que se trata de un hecho que no se había registrado en la entidad.

"Se están haciendo las investigaciones, las primeras investigaciones, ayer en la noche acudió la policía de investigación, el área de servicios periciales para hacer el levantamiento de cadáveres, se están llevando a cabo las autopsias correspondientes y entonces cuando se tenga información vamos a sacar un boletín en unas horas más, para informar qué fue lo que aconteció”, indicó Lastra Bastar.

Aseguró que no se sabe “la causa que haya generado esa violencia que no es común en el estado, y entonces tener algunas líneas de investigación que es lo que estamos haciendo, pero para ello necesitamos tener la información fidedigna y precisa, no suposiciones porque eso nos complica, eso es lo que les puedo decir en este momento", precisó en breve entrevista.

La noche del 15 de septiembre cinco personas fueron ejecutadas al interior de un bar en mencionada localidad.

Por los hechos registrados la noche del 15 de septiembre en la villa Luis Gil Pérez, donde cinco personas fueron ejecutadas al interior de un bar, será reforzada la vigilancia en entradas y salidas de la capital del Estado.

Este lunes el bar ‘Doña Rosa’ enclavado en la comunidad de Luis Gil Pérez a 16 kilómetros de la cabecera municipal de Centro amaneció clausurado. Foto: Javier Chávez

Titular de SSPC dice que están haciendo su mejor esfuerzo

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ángel Mario Balcázar Martínez sin querer especular sobre el móvil de los hechos, indicó que se montó un operativo especial que refuerza las acciones ya implementadas.

Además precisó que estas acciones se lograrán debido al crecimiento del parque vehicular que se tuvo recientemente, dado que se adquirieron 10 patrullas más.

"Nosotros continuamos haciendo nuestro mayor esfuerzo porque las cosas estén en la mayor tranquilidad posible, muchas veces esos eventos se dan, pero continuamos con la operatividad necesitaría y la labor de inteligencia que se vaya presentando. -¿Se va a reforzar la Seguridad? Así es, de hecho continuamos haciéndolo y estamos contando con un número mayor de patrullas, tenemos 10 patrullas más para seguir reforzando la seguridad", expuso.

Se le cuestionó si se trata de lo denominado 'efecto cucaracha', a lo que evitó responder, pues se trata de situaciones que es la Fiscalía General del Estado la que deberá investigar.

"Derivado de las investigaciones hemos de conocer. -¿Efecto cucaracha de Veracruz? No podría decirles si hay relación con eso".