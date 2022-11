Fiscalía investiga ataque armado tras concierto de Danny Ocean en Morelia

La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación tras el ataque armado registrado afuera de la Monumental Plaza de Toros de Morelia, que dejó el saldo de un muerto y cuatro lesionados. El hecho, tuvo lugar durante los primeros minutos de este sábado, justo al concluir el concierto del reguetonero Danny Ocean.

Personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) se trasladó a la calle Juan Alvarado de la colonia Valladolid, lugar en donde fue encontrado el cuerpo de un sujeto identificado como Miguel Ángel B, cuyo cadáver fue encontrado a bordo de un vehículo de la marca Ford, tipo Windstar, color guinda; presentaba heridas producidas por disparo de arma de fuego.

Ahí mismo, fue ubicada una segunda camioneta, marca Hyundai, tipo Suv, que también presentaba daños por disparo de arma de fuego en los costados, en el parabrisas y cofre.

El tiroteo, que inició justo cuando el recinto era desalojado tras el concierto, dejó además cinco lesionados, mismos que fueron identificados como José Antonio, de 24 años de edad; Freddy H., de 43 años, Eduardo M., de 25 años, Delfino A., de 26 años y Simón L de 34.

Los tres primeros originarios de Morelia y los dos últimos de Nueva Italia y Uruapan, respectivamente.

Los cinco fueron trasladados a diferentes hospitales para su atención médica.

Al momento se desconoce el móvil del ataque armado pero la Fiscalía aseguró que continúa con los actos de investigación que permitan el esclarecimiento de los hechos.

En tanto, durante la madrugada, la policía Morelia reportó el arresto de una persona presuntamente relacionada con el tiroteo, pero hasta el momento no se han dado detalles sobre su identidad.

Casi de inmediato, Danny Ocean reaccionó a través de sus cuentas en redes sociales:

“No entiendo porque pasan este tipo de cosas si venimos con un mensaje de amor! No sé qué decir, nunca he estado en esta situación. Por favor cuídense mucho, estoy con ustedes. Mis canales están abiertos para lo que necesiten. Esto no cambia el amor que siento a cada rincón de México”, escribió.



Videos subidos a redes sociales por los asistentes al concierto dan cuenta de los hechos y muestran a jovencitas intentando protegerse al tiempo en que se escucharon varias ráfagas de balas.

Foto: Fernando Maldonado | El Sol de Morelia

Información publicada originalmente en El Sol de Zamora