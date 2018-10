Flavino Ríos dice que no hay elementos suficientes para ser vinculado a proceso

Xalapa, Ver.- El exgobernador interino Flavino Ríos dijo que confía plenamente que en esta nueva audiencia de reposición de proceso, ordenada por la superiodidad la jueza Alma Aleida Sosa Jiménez ,no lo vinculará proceso, pues no hay suficientes elementos.

Flavino Ríos acudió a firmar en el libro de Control del distrito Judicial de Pacho Viejo. Sin querer profundizar en el tema destacó que acude a cumplir con la medida cautelar impuesta.

Aseguró que tiene la confianza en que la próxima audiencia no se le vinculará a proceso, pues no hay los elementos necesarios e incluso el delito de encubrimiento por favorecimiento no aplica para servidores públicos.