Balean a Alberto Alfaro, regidor de Tlaquepaque, Jalisco

El regidor de Tlaquepaque Alberto Alfaro fue herido de bala, luego de que un sujeto armado llegó al ingreso del restaurante de la colonia Jardines del Bosque de Guadalajara, en donde se encontraba esperando a que le asignaran una mesa para pasar a comer. Fueron al menos dos disparos los que recibió, por lo que fue trasladado por sus familiares a un hospital particular.

La agresión tuvo lugar en la zona de espera del restaurante italiano La Trattoría, ubicado sobre Niños Héroes y Placeres, en la referida colonia tapatía, cuando eran alrededor de las 18:30 horas de este domingo.

Sociedad Por paso de Hanna, Nuevo León suspende este lunes actividades esenciales

Dos sujetos llegaron a bordo de una moto de bajo cilindraje. Sólo uno descendió y se acercó al edil. Disparó en cuatro ocasiones, quedando igual cantidad de casquillos en el lugar. Tras cometer el atentado, el motociclista salió corriendo. En la esquina de la calle El Rosario, ya lo esperaba su cómplice abordo del vehículo de doble rueda. Avanzaron apenas unos 10 metros por dicha calle en sentido hacia el sur y arrojaron el arma de fuego calibre .380.

Cuando llegaron los policías de Guadalajara -alertados por reportes ciudadanos- ya no se encontraba el político, ya que su equipo de seguridad y familiares lo habían trasladado a un hospital particular en Zapopan.

El vocero de la Policía de Guadalajara, Jorge Montiel, señaló cuáles eran las vestimentas de los agresores: "Uno traía vestimenta clara y otro oscura, se dieron a la huida y aquí a una cuadra se encontró abandonada el arma que presuntamente usaron para la agresión".

También señaló que el agredido recibió disparos en la pierna y brazo, por lo que su estado de salud fue reportado como de regular a grave.

En la escena quedó un charco de sangre del edil, así como los cuatro casquillos. Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) llegaron al lugar para realizar la fijación de esos indicios.

El arma corta también fue asegurada para ser llevada al Laboratorio de Balística Forense de dicho instituto, para que sea analizada y se determine si antes había sido usada en otro hecho delictivo.

La Fiscalía ya investiga

Por su parte, la Fiscalía Estatal informó por la noche que inició una carpeta de investigación por la agresión que sufrió el regidor Alberto Alfaro García. La dependencia detalló que la agresión sucedió sin que haya existido previo intercambio de palabras. Además confirmó que el edil estaba en compañía de su familia al momento del ataque.

Se espera que a través de los indicios encontrados se logren obtener datos de prueba que permitan dar con el paradero de los responsables.

Ya había tenido otro incidente

En marzo de 2019, el regidor tlaquepaquense ya había tenido otro altercado, sólo que en este elementos de la Fiscalía Estatal le realizaron disparos a las llantas del vehículo Mercedes Benz que tripulaba en sentido contrario y sin placas, situación que a los oficiales les pareció sospechoso. Luego de las detonaciones huyó y se refugió en la casa de la alcaldesa María Elena Limón.

En ese entonces dijo que temía por su vida y a ser secuestrado: “la verdad es que ya hace unos meses tenía miedo de ser secuestrado, por eso no me paré (...) Yo corro riesgo por mi vida y no se vale que a un servidor como ciudadano, ya ni siquiera como regidor, le tiren balazos", dijo en ese momento.