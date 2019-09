Gobernador de Tabasco descarta efecto 'cucaracha' tras masacre

Al lamentar el multihomicidio en un bar de la Villa 'Luis Gil Pérez', el gobernador Adán Augusto López Hernández descartó que se trate del denominado 'efecto cucaracha', es decir la propagación de la delincuencia de Estados vecinos como Veracruz.

Al ser cuestionado sobre el hecho descartó que en Tabasco se vayan a registrar más casos de este tipo como sucede en otras entidades como Veracruz.

“Primero que nada que es lamentable, tengo entendido que la Fiscalía está haciendo las diligencias pertinentes, fue en un restaurante bar, pero me informa el fiscal que el personal de Servicios Periciales está a cargo de las investigaciones y seguramente las próximas hora se tendrá un informe más detallado”, aseveró.

Expuso que la zona donde ocurrió la masacre en la que cinco personas fallecieron, es complicada debido a que colinda con el estado de Chiapas, sin embargo evitó anticipar líneas de investigación.

Cada estado tiene sus dinámicas, es lamentable que se den hechos como este que en otras entidades también ha sucedido. ¿Podría ser efecto cucaracha? -no, no, no yo creo que son hechos lamentables paro cada estado tiene su dinámicas propias

El ataque

La múltiple ejecución ocurrió a las 20:52, hora local en el bar "Doña Rosa" de la ranchería Río Tinto, a unos 23 kilómetros al poniente de la ciudad de Villahermosa.

La policía estatal confirmó las cinco muertes en el ataque y añadió que otras tres personas resultaron heridas.

Después del ataque, la Guardia Nacional, la Policía Federal y la Seguridad Pública de Tabasco desplegaron retenes de vigilancia en la carretera rural Villahermosa-Reforma.

Tabasco que colinda con Veracruz, donde se ha recrudecido la guerra entre grupos criminales antagónicos por el control del narcotráfico, las extorsiones y el "huachicol" (robo de hidrocarburos) con decenas de muertos en los últimos meses.

El pasado 28 de agosto 28 personas fueron asesinadas con ráfagas de metralleta y cocteles molotov en el bar "El Caballo Blanco" de Coatzacoalcos, Veracruz.