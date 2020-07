Gobernador Enrique Alfaro confirma amenazas por parte del CJNG

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó que fue notificado sobre amenazas en su contra por parte de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sin embargo, señaló que no se puede gobernar con miedo.

"Ayer por la tarde nos informaron simplemente para tener precauciones por está información. Yo he dicho que más que una amenaza específica en contra de un servidor, es una muestra del desafío contra el Estado mexicano, porque los hechos de los últimos días ponen en evidencia que es el momento de ajustar cosas, de enderezar el camino y cerrar filas, porque lo que estamos viendo es una amenaza a las instituciones", señaló Enrique Alfaro en entrevista con Ciro Gomez Leyva para Grupo Fórmula.

Sociedad Narco impone toque de queda durante pandemia

Detalló que quien dio a conocer las amenazas fue uno de los sicarios detenidos por el atentado en contra del secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien presuntamente es integrante del CJNG.

El mandatario del estado aseguró que tras ser notificado de las amenazas se han tomado medias para reforzar la seguridad, pero resaltó que no se puede gobernar con miedo.

"Lo que se tiene que entender es que estamos viviendo tiempos muy complicados, pero vamos a salir adelante. No se puede gobernar con miedo, vamos a seguir caminando hacia a adelante", dijo.

Asimismo, Enrique Alfaro subrayó que atentado contra García Harfuch en Ciudad de México, ocurrido la semana pasada, invita a los gobernantes a cerrar filas.

"Lo que estamos viendo es un rostro que a lo mejor en los estados del país lo vemos con más frecuencia, pero que apenas hace unos días lo vieron en la Ciudad de Mexico y que creo que llegó el momento de que este asunto pueda tomar otro camino, que se convoque a replantear la ruta a seguir".

Cabe resaltar que ayer la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, informó que fue amenazada de muerte por el caso por los cambios que está haciendo al interior del organismo que encabeza y por investigar el homicidio de Giovanni López a manos de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos en Jalisco.

Justicia Ninguna organización criminal tiene capacidad para retar al Estado: Durazo

"Me dijeron que no me metiera con el gobernador de Jalisco (Enrique Alfaro), cuando yo estoy investigando el caso y no he señalado a nadie", dijo.

Piedra Ibarra indicó que las amenazas de muerte ya fueron denunciadas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), a quien aportó pruebas.

Luego de que la titular de CNDH dio a conocer las amenazas, Enrique Alfaro le ofreció su total respaldo. "Establecí comunicación con ella para expresarle mi solidaridad y respaldo, así como nuestro compromiso firme de ayudar en todo lo posible para garantizar en Jalisco y en México el pleno cumplimiento de los derechos humanos".

Este viernes durante conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció protección a Piedra Ibarra y Enrique Alfaro, y aseguró que ya dio instrucción al secretario de Seguridad para que atienda los casos.

"Que se establezca comunicación con el gobernador de Jalisco, y de acuerdo a los que él considere, nosotros ayudaremos en su seguridad, que nosotros podamos contribuir para su protección, que cuente con nosotros y los mismo en el caso de la presidenta de CNDH, no lo sabía, pero tiene la instrucción el secretario de Seguridad".