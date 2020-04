[Video] Del Toro pide "humanidad" a Alfaro por abuso policíaco en Jalisco

El cineasta tapatío Guillermo del Toro, ganador de varios premios Oscar, pidió humanidad al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, después de que se difundió un video en redes sociales, en el que policías del municipio de Tala arrestan a un ciudadano por no usar el cubrebocas obligatorio, ante la contingencia sanitaria por Covid-19.

En su cuenta de Twitter, el director de cine, etiquetó a Enrique Alfaro y comentó: “A lo mejor yo no entiendo las cosas, pero este es un momento que requiere humanidad y criterio y no esto…”, escribió Del Toro.

Esos elementos no son estatales, son del municipio de Tala, @RealGDT. Ya hablé con su alcalde, @EnriqueBuenros, para aclarar los hechos y que no se repitan. Las reglas que definimos son para cumplirse, pero eso no significa que toleraremos abusos de ninguna autoridad. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) April 30, 2020

En el video se observa cómo los uniformados forcejean con un ciudadano que llegó a comprar comida a un negocio del Centro de Tala y los elementos al ver que no usaba cubrebocas pretenden detenerlo pese a la resistencia del transeúnte que argumenta que no estaba enterado de la disposición. Asimismo, manifiesta que no tiene uno, por lo que una persona se acerca y le da el tapabocas para que no sea motivo de aprehensión.

Los uniformados finalmente se llevaron al señor a los separos, en donde permaneció por casi una hora, ya que pagó una multa.

Estimado @RealGDT Lamentamos la actuación de nuestra Policía en Tala, Jal; estamos investigando a fondo la situación, no se tolerarán abusos. Reforzaremos la capacitación a los elementos de la comisaría . — Enrique Buenrostro (@EnriqueBuenros) April 30, 2020

La respuesta de Alfaro

Ningún elemento de la policía ya sea de los municipios o estatal deberá de ser prepotente no abusar de los ciudadanos al aplicar las reglas del aislamiento social y uso de cubrebocas obligatorio responde el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, al cineasta Guillermo del Toro, quien le pidió humanidad.

Alfaro agregó que “esos son elementos no son estatales, del municipio de Tala” e indicó que ya había hablado con el presidente municipal Enrique Buenrostro “para aclarar los hechos y que no se repitan”.

Pero advitió que “las reglas que definimos son para cumplirse, pero eso no significa que toleraremos abusos de ninguna autoridad”.





