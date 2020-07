Hay 26 detenidos por ataque en anexo de Irapuato: Fiscalía de Guanajuato

El Fiscal General del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, informó que hay 26 detenidos por el ataque a un anexo en Irapuato que dejó al menos 27 muertos.

Durante comparecencia ante los diputados del Congreso local por el caso, Zamarripa Aguirre aseguró que la investigación se encuentra con un significativo avance.

"Estamos seguros de que en breve tiempo podremos dar un resultado para esclarecer este lamentable caso en base a la investigación"

Zamarripa Aguirre dio a conocer que respeto a las persona fallecidas por el ataque en el anexo, la cifra ya aumentó a 27, sin embargo, insistió en que pronto se esclarecerá el caso.

Esta semana se registró un ataque en un centro de rehabilitación en Irapuato. De acuerdo con la secretaría de Seguridad Pública del estado, hombres armados irrumpieron en el centro de rehabilitación y pusieron a los asistentes en el suelo para luego disparar.

Política

El alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz, señaló que el ataque obedece a las disputas entre distintos grupos criminales en la región.

"No es la primera ocasión que vemos este tipo de agresiones propiciadas por esta brutalidad de la guerra del narco, no puedo expresar el nombre de algún grupo en particular porque es parte de una investigación de parte de la fiscalía", dijo.

Sin embargo, no es la primera vez que sucede un ataque de este tipo, pues el 4 de diciembre del año pasado, un comando armado ingresó por la madrugada a uno de estos lugares y secuestró a 25 internos. Sólo 13 fueron liberados y el resto continúa en paradero desconocido.

Posteriormente, en las primeras horas del sábado 8 de febrero de este año, personas con armas de fuego ingresaron a un centro de rehabilitación para raptar a cinco personas e incendiar dos casas aledañas, un taller mecánico, además de vehículos y motocicletas.



El pasado 6 de junio, otras 10 personas fueron asesinadas en otro ataque a un centro.

Violencia en Guanajuato

En 2018, Guanajuato cerró con 3 mil 290 homicidios dolosos, lo que significó un aumento del 131% en comparación con el año previo, según cifras oficiales.

Y de ahí, el número no ha hecho más que escalar: 3 mil 540 casos en el 2019, y este año, de enero a mayo, van mil 903 víctimas.

Estas cifras han catapultado a Guanajuato -conocido antes como un estado tranquilo, conservador e industrial- en la región más violenta de México, país que contabilizó 34 mil 608 homicidios y mil 012 feminicidios en 2019, la cifra más alta desde que se tienen registros.

Justicia

A decir de las autoridades estatales, el 91 % de estos crímenes están vinculados a la sangrienta batalla entre los cárteles de Jalisco y de Santa Rosa de Lima por controlar la venta de droga, el robo de hidrocarburo, y recientemente también la extorsión a negocios.

Autoridades federales y estatales no han podido frenar esta tendencia a pesar de diversos operativos conjuntos.

El más reciente fue realizado en Celaya, donde fue capturada la madre de José Antonio Yépez Ortiz, alias "El Marro", el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.



Días después, la madre quedó libre porque su detención fue ilegal, según determinó la jueza que estudió el caso.



A su vez, esta situación ha generado un enfrentamiento mediático entre autoridades federales y estatales.



Mientras el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha advertido de la posibilidad de colusión de algunas autoridades locales con la delincuencia, el gobernador de Guanajuato, del Partido Acción Nacional (PAN), acusa falta de apoyo por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) para combatir el crimen.

Con información de EFE