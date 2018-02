Internas de cárcel de Chetumal temen por sus vidas

Internas del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Chetumal solicitaron la intervención del presidente Enrique Peña Nieto, ya que aseguran que sus vidas están en peligro y responsabilizan al director del lugar, Eliézer Reyes Chaidez y la reclusa Yanze Rodríguez Yáñez.

A través de videos que distribuyeron a manera de testimonio, las reclusas por separado culpan a Yanze de controlar el penal, incluso al propio director, ya que ella y su grupo golpean, violan, someten y obligan a las mujeres a hacer lo que ella quiere.

Blanca (N) dijo que se tuvo que robar un celular dentro de la cárcel para poder dar a conocer hacia afuera lo que ocurre en el Cereso.

Sostuvo que fue amenazada de muerte por Yanze y que harán parecer su deceso como suicidio o víctima de un incendio en su celda. “Yanze golpea a las mujeres, las viola y yo temo por mi vida”, dijo.

Por su parte, Elizabeth (N) dijo ser madre de cinco hijos y padece una discapacidad y es otra de las mujeres que teme por su vida.

Mencionó que ella obtuvo una lavadora por parte del DIF de Othón P. Blanco y Yanze se la quitó, bajo la complacencia de Eliézer Reyes.

“No se me hace justo que el director le quite a las que no tenemos y se lo dé a las que tienen”, citó.

Por último, una reclusa que no se identificó, por medio de un video aseguró que dentro de la cárcel viven una situación de terror.

“Yanze Rodríguez Yáñez amenaza a las mujeres que se les opone porque dice que todas tienen que servirle”, comentó.

Agregó que en el Cereso quien domina organiza peleas entre las mujeres.

Investigará Seguridad Pública Estatal

Ante ello, la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo (SSPQROO) investigará el caso de las denuncias hechas públicas mediante videos por parte de internas del Cereso de Chetumal.

Informó que se abrió una investigación al respecto de las denuncias presentadas por tres mujeres, que son parte de la población del Centro de Reinserción Social (Cereso), de Chetumal.

Con la instrucción del secretario, Rodolfo del Ángel Campos, la subsecretaria de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, María Mayela Almonte Solís, atendió personalmente a las tres mujeres e inició una investigación interna al respecto de lo que ellas denuncian para el deslinde de responsabilidades.

La subsecretaria garantizó la salvaguarda de la integridad física de las mujeres y detalló que se tomaron medidas para su resguardo, además de reforzarse la seguridad interior a favor de todas las internas.

Interviene Derechos Humanos

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo permanece atenta a las denuncias vertidas en los medios de comunicación, de internas del Cereso de Chetumal, que manifestaron ser objeto de tratos que atentan a la dignidad humana.

La CDHEQROO informó que existe ya un expediente abierto y se encuentra realizando las primeras indagatorias para poder determinar las acciones correspondientes, y velar porque se respeten los derechos de las internas.

El personal de la Primera Visitaduría General, la Coordinación de Asuntos Penitenciarios y el Centro de Atención a Víctimas de esta Comisión, fueron instruidos a fin de trasladarse de manera inmediata al centro penitenciario en esta capital, con el objeto de recabar la información por las posibles violaciones a derechos humanos que se estén cometiendo en contra de las mujeres denunciantes, así como para ofrecer los servicios de atención terapéutica a aquellas que lo requieran.

La Comisión de los Derechos Humanos mantendrá informada a la población al respecto de las acciones de esta comisión sobre este caso.