Investigan bajo protocolo de feminicidio el asesinato de Jonathan Santos en Jalisco

El asesinato del activista e integrante de la comunidad LGBT, Jonathan Alberto Santos, estudiante de la Universidad de Guadalajara (UdeG), está siendo investigado bajo el protocolo de feminicidio.

"Se decidió iniciar un protocolo de feminicidio, dadas las preferencias de este joven. Así inició el área correspondiente de feminicidios con todos los protocolos aplicables desde que tuvimos conocimiento. Desde el momento de los hechos trabajan grupos multidisciplinarios, como el área de feminicidios que inicia con el protocolo correspondiente, con el acompañamiento de esta coordinación de asuntos de diversidad sexual, la cual ya tiene trabajando bastantes meses", señaló la Fiscalía.

En conferencia de prensa ,el titular de la Fiscalía de Jalisco, Gerardo Octavio Solis, anunció que son tres líneas de investigación: crimen de odio, pasional o consecuencia de un robo.

"La primera, y por razones de su preferencia sexual, estaríamos hablando de un posible crimen de odio. Esa es una de las posibles líneas de investigación. En esa misma línea de las preferencias este joven estaríamos hablando de un crimen pasional, es una posibilidad; y no descartamos tampoco la posibilidad del robo, dado por las circunstancias propias en las que sucede el hecho. Bajo estas tres líneas está trabajando el Ministerio Público y la policía investigadora".

El Fiscal Gerardo Octavio Solis dio a conocer que a estas alturas del caso lo único que se sabe es que la víctima estuvo en un domicilio acompañado de más jóvenes.

Señaló que de acuerdo a las primeras indagaciones, Jonathan salió del inmueble durante la madrugada junto con una persona que lo habría llevado a un punto cercano de su hogar.

Además se descarta alguna confrontación o que existan amenazas previas contra el joven.

Octavio Solis detalló que ayer se entrevistó a familiares y vecinos; adelantó que hoy se prevé hablar con algunos de sus compañeros, así como recorridos por la zona donde ocurrió el crimen "con la finalidad de arribar a conclusiones más certeras”.

Finalmente, comentó que en la investigación está involucrada una agencia que asesora a la Fiscalía al tratarse de un caso que involucra diversidad sexual.

“Vamos adelantados con bastantes datos de prueba, esperamos en los próximos días tener más claro el panorama, ya con algunos indicios concluyentes de los posibles actores".

Justicia para Jonathan

Debido a lo ocurrido, compañeros, familiares y conocidos de Jonathan piden justicia por su asesinato a través de redes sociales bajo los hashtags #JusticiaparaJonathanSantos y #NoMásHomofobia.

Para mañana a las 10:00 horas se convocó a una manifestación pacífica a las afueras de la universidad de la que era estudiante, para asistir se pide llevar un pañuelo blanco y carteles con mensajes de despedida.

La ausencia de un protocolo específico para víctimas de asesinatos por orientación sexual desató críticas de defensores de derechos humanos en México.

#JusticiaParaJonathanSantos. No más crímenes de odio por homofobia. Que está pasando en Jalisco? pic.twitter.com/7OY1N9OYn6 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 12, 2020

En el país cada tres días matan a una personas LGBT, de acuerdo con la organización Letra S, que documentó 117 asesinatos motivados por el odio en 2019, el primer año de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y el más violento del último lustro.

"Exigimos que el delito sea investigado como crimen de odio y que la Fiscalía se pronuncie al respecto. Jalisco debe ser un estado donde todas las personas se sientan seguras", declaró la asociación Futuro Diverso.

Jonathan Santos, estudiante de preparatoria en la @udg_oficial víctima del odio; golpeado y asesinado por tener una orientación sexual no normativa.



Que este crimen no quede impune. @FiscaliaJal @udg_oficial #JusticiaParaJonathanSantos#NoMasCrimenesDeOdio pic.twitter.com/XxEqFChMKD — Yerita c: (@josejuanyera) August 12, 2020

La Federación de Estudiantes Universitarios de la UDG se sumó al reclamo a través de un comunicado en el que denunció el clima de "inseguridad" e "impunidad".

"El homicidio de odio por homofobia es una problemática social que debe ser reconocida y visibilizada, por lo que también exigimos al Estado que esclarezca las cifras sobre homicidio por homolesbobitransfobia", manifestó.



El movimiento de Justicia para Jonathan Santos ocurre dos meses después del de Justicia para Giovanni, un albañil de 31 años arrestado por la Policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, también en Jalisco.

Desde entonces, como reiteraron las asociaciones este día, los activistas han denunciado la inseguridad que vive la entidad.

Exigimos a las autoridades seguir de cerca este terrible crimen y determinar las causales. Nuestras vidas también importan, las juventudes diversas importan, #TodxsSomosJonathanSantos #JusticiaParaJonathanSantos #NoMásHomofobia #DíaInternacionalDeLaJuventud pic.twitter.com/VLkl8ql7OU — Yaaj México (@YaajMexico) August 12, 2020

Con 7.8 millones de habitantes, Jalisco registró en el primer semestre de 2020 un total de mil 276 homicidios dolosos, uno de los estados con más asesinatos en números absolutos.



La región, que alberga a la zona metropolitana de Guadalajara, es sede del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado el grupo criminal más poderoso de México.

|| Con información de EFE ||