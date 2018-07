Jalisco hizo valer su voz en elecciones: Enrique Alfaro

Festeja muy discretamente y llama a todas las fuerzas políticas al diálogo; es el primer mensaje de Enrique Alfaro, virtual gobernador de Jalisco, por primera vez de Movimiento Ciudadano.

“Hay que abrir una etapa de diálogo, creo que el país está en ese ánimo y Jalisco no será la excepción”, sentencia. Lo primero, dice, es recuperar la paz y tranquilidad en la entidad, y para ello espera contar con el apoyo de Andrés Manuel López Obrador: “Esperamos contar con él para sacar adelante a Jalisco”.

Quien será el primer titular del Ejecutivo que no es del PRI ni del PAN, en entrevista con Organización Editorial Mexicana se muestra contento, sobre todo con la forma en que ganó: MC además gobernará toda la Zona Metropolitana, pues se llevó los dos primeros espacios para senadores y una amplia mayoría en el Congreso.

“El resultado fue contundente, nos da mucho orgullo”.

Le reconoce al actual mandatario estatal, Jorge Aristóteles Sandoval, que se haya mantenido alejado del proceso. “Debo reconocer la no intromisión del gobernador, que se mantuvo al margen del proceso”, y ese respeto, destaca, debe prevalecer para Jalisco y su refundación.

El tema prioritario es la seguridad. Sabe de la existencia del llamado Cártel de Jalisco Nueva Generación, y en ese sentido deja en claro: “Será un enorme reto recuperar la paz y la tranquilidad, es un gran desafío no sólo de Jalisco, sino de todo el país. La lucha contra el crimen organizado requerirá de un gran esfuerzo y de una gran coordinación con el gobierno de la República y los gobiernos municipales”.

“Vamos a usar todo el peso de la ley para parar en seco a la delincuencia, no es posible la espiral de violencia que hemos vivido en los últimos meses. Creo que inicia una etapa de diálogo y entendimiento con Andrés Manuel López Obrador, será fundamental, no fue una elección tersa en término de la relación con él, pero creo que también me conoce y sabe que somos gente con la que se puede trabajar y definir estrategia que nos permita enfrentar este enorme desafío”.

Deja en claro que “ningún gobernador solo, ni tampoco un presidente municipal y tampoco el gobierno federal pueden enfrentar esta espiral de violencia que alcanzó a Jalisco y a todo el país”. Adelanta que deberán “trazar una ruta de cooperación policiaca con la aplicación estricta de la ley”.