Javier Corral reta a Peña Nieto para extraditar a César Duarte

Yo quiero hacer un llamado respetuoso, pero firme, enérgico, al Gobierno de la República, para que dé trámite ya, a la solicitud de extradición del exgobernador César Duarte, ya no hay justificación alguna para el retraso, se les está pasando de tueste. Con relación al dinero que pudiera haber entregado Duarte Jáquez al exlíder nacional Manlio Flavio Beltrones, aseguró que no pretende entrar en una polémica o en una discusión de ese carácter con él.

En septiembre le entregamos diez órdenes de aprehensión que acreditan igual número de comisión de presuntos delitos del exgobernador por un monto de más de mil millones de pesos ya han transcurrido cuatro meses de que hemos solicitado ese trámite”, dijo el gobernador Javier Corral Jurado.

El Gobierno del Chihuahua y la Fiscalía General del Estado ha hecho su trabajo de una manera rigurosa, profesional, seria, técnica, científica. Ahora corresponde al presidente de la República y al procurador general de la República demostrar en los hechos que no protegen a César Duarte aun revelado el caso del desvío de este dinero al PRI Nacional.

Esto con relación a que el exdirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional Manlio Fabio Beltrones, negó que haya participado en una triangulación de recursos federales para favorecer a campañas priistas.

Aclaró que no están sustentados solo en el testimonio de otro imputado, que no es ningún testigo protegido, se desconoce que quienes han aportado varios de los elementos de la investigación en la triangulación de recursos, son parte principal o son actores del círculo principal del ex gobernador del estado de Chihuahua, que están también en prisión preventiva, incluso algunos de ellos ya sentenciados y que han dado información que luego el Ministerio Público ha podido corroborar.