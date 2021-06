Juez declara culpable a El Quillo por asesinato del periodista Javier Valdez

Tras un mes de juicio oral, Juan Francisco Picos Barrueta, alias El Quillo, fue condenado este martes por su participación en el homicidio del periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas el pasado 15 de mayo de 2017.

El juez federal Juan José Noé Egure Yáñez dictó el fallo condenatorio hoy, con lo que se logró la segunda condena contra otro de los actores materiales del crimen.

Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica, comentó que esto es un avance en la búsqueda de verdad y justicia en el caso de Javier Valdez. En el juicio oral se desahogaron 18 pruebas presentadas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle), Propuesta Cívica y asesores jurídicos de la familia del periodista.

Destacó que durante el proceso, fueron enfáticos en que el caso fuese juzgado con perspectiva de libertad de expresión y que el juez retomara la labor periodística de Javier.

“Lo que hoy tuvimos fue el fallo, el juez solamente se pronunció respecto de que ha sido comprobada su participación y su responsabilidad y ahora lo que viene que se genere esta individualización de penas y que se dicte la sentencia por parte del juez”, explicó.

En ese sentido, detalló que se busca que se aplique la máxima penalidad de 50 años como pena de prisión para enviar un mensaje de cese de la impunidad en contra de delitos cometidos contra periodistas de México.

El siguiente paso es profundizar la investigación contra Dámaso López Serrano, autor intelectual y se generen todas las acciones por parte de la Fiscalía para lograr la extradición, una vez que concluya su condena en Estados Unidos.

Por su parte, Griselda Triana, compartió que están satisfechos de la resolución del juez al dictar una condenada en contra de El Quillo, quien asesinó a Javier por órdenes de Dámaso López Serrano, alias El Mini Lic.

“No queda la menor duda de que a Javier lo asesinaron por ordenes de este sujeto, por coraje, por odio, porque no les gustó la publicación que Javier señaló al mini Lic como un pistolero de utilería, como alguien que no tenía los tamaños de su papá Dámaso López Núñez”, subrayó.

El director general adjunto de la Feadle, Ricardo Flores Delgado, aseguró que ya se realizaron todos los trámites para la extradición de Dámaso López Serrano, para que sea juzgado en los tribunales del país.

“Ya estamos en espera únicamente de que se resuelva y que como se mencionó, termine el proceso que tiene esta persona en Estados Unidos y venga a enfrentar los procesos pendientes que tiene acá (México)”, declaró.

Flores Delgado, agregó que la resolución de la pena condenatoria puede darse este viernes o próximo lunes, en el que se dará un desahogo de pruebas para que el juez declare la pena máxima.





