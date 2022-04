Roxana acude a los juzgados de Neza; podría reingresar al penal

La joven Roxana ingresó la mañana de este martes a los Juzgados del Poder Judicial de la Federación para conocer su situación jurídica, luego que le revocaron las medidas cautelares en el proceso legal que enfrenta tras haber asesinado a su violador en mayo de 2021.

Originaria de Oaxaca, Roxana es acusada del delito de “exceso de legítima violencia” y, aunque enfrenta su proceso en libertad tras conseguir un amparo, podría ser reingresada a prisión, según advierten colectivos feministas que la acompañaron.

Los hechos se remontan al 8 de mayo de 2021 cuando Roxana accedió a que un extraño la acompañara a su vivienda luego de concluir su jornada laboral.

Una vez que la joven de 21 años decidió que era hora de marcharse a su casa, la persona que la abordó y a quien únicamente conocía de vista la acompañó, pero ya en su vivienda, el hombre insistió en quedarse a dormir en la casa de la joven con el argumento de que vivía lejos y ya era tarde para que regresara.

De acuerdo con una carta que Roxana redactó ya en reclusión, el hombre la golpeó y posteriormente la violó.

Luego de que la joven golpeara al presunto agresor en la nariz y éste comenzara a sangrar, la amenazó de muerte.

“Empezó a sangrar y me dijo: ahora sí te vas a morir’, me dio mucho miedo, entré en pánico, él me golpeaba, cuando se distrajo tomé una playera y se la puse en el cuello, lo asfixié, sentí miedo, terror, sólo no quería que él lastimara a nadie más”, agregó la imputada.

