JusticiaParaAlexander, un nuevo caso de policías asesinos en Oaxaca

Oaxaca se suma a los estados con casos de abusos de policías, en medio de una creciente ola de protestas que comenzó con el caso de Giovanni López en Jalisco. Una madre llena de impotencia denunció que su hijo Alexander Martínez fue asesinado por policías municipales de Acatlán Pérez.

“No puede ser, una patrulla se le fue encima pensando que él iba con un arma… Mi hijo no usa armas. Mi hijo, que iba con otros dos (jóvenes) a la gasolinera por un refresco, ¿cómo puede ser eso? Sólo los estaba esperando para comer una pizza. Ellos no son unos delincuentes, son unos niños", dice la madre en un video que ya es viral.

El asesinato contra el menor de 15 años ocurrió el martes y el video fue difundido por la noche; a lo largo de dos minutos la madre explica lo sucedido entre lágrimas y gritos dijo:

"Mi hijo no era malo, mi hijo no fumaba, mi hijo no tomaba. Mi hijo tenía un sueño, estos hijos de su púuta madre (policías) se lo han truncado. Me lo mataron porque ya lo vi y no me voy a dejar caer. Quiero que todos se levanten y que no se dejen porque si eso me hicieron a mí con mi hijo, se lo pueden hacer a cualquiera de ustedes".

"Eso no es justo, lo quería levantar [...] Por favor gente, luchen, luchemos a mí ya me vale madre todo, ya me quitaron mi sangre, mi bebé, él era mi bebé por el que yo lo luchaba, por quien me desvivía para que jugara futbol. Miren lo que ha hecho, me han destruido. Esto no es justo", gritó con impotencia la dolida mujer.

Por su parte la autoridad municipal de Acatlán de Pérez Figueroa confirmó que los uniformados si le dispararon al menor, y que los responsables fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Oaxaca.

Anoche policías del municipio de Acatlán de Pérez Figueroa Oaxaca. Asesinaron en Vicente camalote a un niño inocente de 16 años, un niño sano sin vicios, según lo confundieron. #justiciaparaalexander #justiciaparachander@NTelevisa_com @AristeguiOnline @AztecaNoticias pic.twitter.com/k0EkbjvSwk — Lizbth.glez (@lizbth_glez) June 10, 2020