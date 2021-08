FGR suma más de 15 nuevas carpetas de investigación contra el exmandatario Roberto "S"

El exmandatario Roberto "S" tiene 4 acusaciones a nivel estatal y cuenta con una a nivel federal, por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). Las cuales se encuentran debidamente sustentadas con pruebas convincentes, por lo tanto se llevarán a cabo los juicios correspondientes.

Las acusaciones están en el proceso de investigación complementaria, por lo cual, ya no habrá controles de detención de la vinculación del delito. No obstante, aclaró que si el juez decide no llevar el enjuiciamiento, tendrían que adoptarse unas medidas cautelares distintas, aunque se espera que no sea necesario.

El funcionario recordó que Roberto "S" fue prófugo de la justicia, ante ello duda que se le permita llevar el proceso en libertad, dado que no hay seguridad alguna de que el exmandatario pueda estar localizable hasta desahogar los procedimientos, por tal motivo este ha sido uno de los argumentos del Ministerio Público (MP), para que continúe en prisión preventiva.

En total, dijo que se tienen 16 carpetas de investigación, más, contra dicho personaje, por lo tanto, algunas de estas siguen en la fase de integración lo que significa que las acusaciones pueden continuar en aumento, si el MP las judicializa, como en aumento pueden seguir los amparos, herramienta de la que su defensa, aclaró, está en todo su derecho de "echar mano", pero esto no quiere decir que se le resuelva a su favor.

Para concluir, Petronilo Díaz Ponce Medrano, añadió que el proceso de los 4 delitos por los que en este momento se le señala se resolverán en un periodo no mayor a dos años.