Liberan a exfuncionario de Roberto Borge

El ex secretario de Infraestructura y Transporte y ex delegado de Diconsa (Sintra), Mario Castro Basto, salió libre anoche por orden de un juez federal que determinó que el delito del que se le acusaba había prescrito.

La liberación se rumoreaba desde la tarde

La liberación del funcionario borgista ya se rumoreaba, pues fuentes al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) indicaron que les habían dicho que se prepararan para excarcelar a este sujeto.

Sin embargo, fue hasta horas después que la fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, confirmó la resolución emitida por el Tribunal Colegiado.

Se le acusa de irregularidades

Castro Basto fue detenido en Mérida, Yucatán el 19 de agosto pasado derivado de la investigación de la carpeta 151/2017, por las irregularidades de la empresa transportadora Vip Saesa.

Se trata del mismo expediente por el que se detuvo al expresidente de Solidaridad (2013-2016) y excandidato al gobierno del estado por el PRI-PVEM-Panal en 2016, Mauricio Góngora Escalante; además de otro ex edil playense, Gabriel Mendicuti Loría.

En rueda de prensa, Villanueva Arzápalo manifestó su molestia por esta resolución, al decir que contaban con suficientes datos de prueba presentados y valorados por un juez para obtener 12 órdenes de aprehensión. De estas, siete fueron combatidas por vía da amparo y las siete fueron confirmadas por jueces federales o tribunales colegiados.

Fallo determina liberar al exfuncionario

Pese a todo esto, “por increíble que parezca”, afirmó, un fallo ahora determina liberar a este ex funcionario, al determinarse que la acción penal había prescrito, algo que considera “inadmisible”.

Por ello, hizo un llamado a los juzgados federales a coadyuvar en el combate a la corrupción y no dudó en calificar lo ocurrido hoy como una “falta de respeto” hacia el estado de Quintana Roo.

Añadió que no han tenido acceso a la determinación ni se les ha permitido combatirla, pero llegado su momento eso harán.

¿Podría quedar en libertad otros exfuncionarios?

Admitió que tampoco sabe si este criterio podría servir para que otros de los 12 inculpados puedan quedar en libertad.



En su opinión no hay prescripción, pues al no aclararse el desempeño irregular de la función, se trata de un delito continuo, criterio que no fue compartido por esta corte.

No descartó acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que atraiga el caso

Cabe destacar que Mario Castro Basto trabajó en Diconsa bajo las órdenes de la entonces delegada de la Secretaría de Desarrollo Social, Marybel Villegas Canché, hoy senadora de la República por Morena y quien lo separó del cargo en 2017 cuando estalló el escándalo por el hallazgo de varias despensas echadas a perder en esa dependencia. El sucesor de este funcionario confirmó que las compras y el padrón estaban “inflados.”

Castro Basto fue detenido por la justicia estatal, no federal, por su participación en el consejo de la paraestatatal Vipsaesa, cuando fue titular de Sintra.