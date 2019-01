Involucran a Luis Videgaray con desvíos de Duarte en Chihuahua

Este domingo, durante la audiencia de vinculación o no a proceso de Marcelo González Tachiquín, ex Secretario de Educación, Cultura y Deporte durante la administración de César Duarte, se leyó la declaración de un testigo con identidad reservada donde Luis Videgaray, ex Secretario de Hacienda y Crédito Público en la Administración del ex Presidente Enrique Peña Nieto, fue acusado en los desvíos de recursos en el Estado de Chihuahua.

El Juez de Control, Luis Carlos Flores Moreno, vinculó a proceso a González Tachiquín, por el delito de peculado agravado por 23 millones 200 mil pesos que simuló a través de una contratación durante su gestión como Secretario de Educación, Cultura y Deporte durante el año 2015.

El imputado, a través de una simulación de contrato entre la secretaria a su cargo, y la empresa Explocean S. de R.L. de C.V., desvío poco más 23 millones de pesos del erario para beneficiar al cuñado de Enrique Peña Nieto, Juan José Chimal y los empresarios Pedro Pinzón y Salvador Zuleta.

De acuerdo con el testigo, Duarte acudió junto con otros funcionarios de su gabinete a una reunión en la Ciudad de México en diciembre de 2012 con Videgaray, con quien buscaban gestionar recursos económicos debido a que Chihuahua enfrentaba un déficit.







Con información de Ricardo Holguín de El Heraldo de Chihuahua.





Justicia

Justicia