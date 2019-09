"Los quiero mucho", dice papá a sus hijos antes de matar a su esposa y suicidarse

Papantla, Ver.- Dos menores de edad quedaron en el desamparo, luego de que su padre asesinara a su esposa y luego se quitara la vida.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este viernes en la calle Isla de Cozumel, en la colonia El Batán.

La policía informó que fueron alertados por una llamada de los vecinos de la pareja. Al arribar a la humilde vivienda de bloc y lámina de zinc, encontraron los cuerpos de la pareja, luego de la fatal decisión tomada por Humberto "N", de 38 años de edad, de ocupación albañil.

Los mismos vecinos dijeron a la policía que durante la madrugada escucharon gritos en el interior de la vivienda, pero no le dieron mayor importancia, por lo que luego vino el silencio y no fue hasta la mañana de este hoy cuando al notar que Rebeca "N", de 36 años, no se había presentado a laborar a la fuente del mercado "Miguel Hidalgo", donde se ganaba la vida vendiendo tacos, acudieron a buscarla y fue entonces que descubrieron en el interior de la vivienda los dos cuerpos.

El padre de familia habría planeado todo, pues por la noche mandó a sus hijos, una niño de 7 años y a una jovencita de 17, a dormir a casa de su abuela, no sin antes abrazarlos y decirles que los quería mucho y que está vez no los podría llevar a la escuela.