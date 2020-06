Indignación por caso Giovanni provoca disturbios en Guadalajara

La indignación por el asesinato del joven Giovanni López por policías del municipio de Ixtlahuacán de Los Membrillos comienza a escalar; esta tarde un nutrido grupo de jóvenes encapuchados provocaron disturbios en el Palacio de Gobierno de Guadalajara, ubicado en el Centro Histórico.

Lo que empezó con una protesta pacífica en el Parque Rojo, terminó con una puerta derribada, pintas, destrozos y fuego en el edificio de Gobierno, además los inconformes incendiaron dos patrullas que se encontraban cerca de este inmueble.

Al interior del Palacio, se resguardaron elementos policiacos que no repelieron las agresiones. Posteriormente llegó un grupo de policías antimotines quienes replegaron con uso de violencia a los protestantes; utilizaron palos, piedras y sillas para atacar y defenderse.

🚨 #ÚltimaHora | Se registra manifestación afuera del Palacio de Gobierno de Jalisco, en repudio por el asesinato de Giovanni a manos de policía municipal de Ixtlahuacán



Video | @ELOCCIDENTAL pic.twitter.com/PqZLIKH3yz — El Sol de México (@elsolde_mexico) June 4, 2020 #Chécalo | Ya son dos patrullas de las policía estatal incendiadas durante la manifestación por la muerte de Giovanni#JusticiaParaGiovanni pic.twitter.com/ANIyF1xvhj — EL OCCIDENTAL (@ELOCCIDENTAL) June 4, 2020

El contingente que forma parte de la marcha para exigir justicia por la muerte de Giovanni a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos llega a Palacio de Gobierno lo que desata actos vandálicos pic.twitter.com/uqxetchLbG — EL OCCIDENTAL (@ELOCCIDENTAL) June 4, 2020

La protesta es por la muerte de un joven en Ixtlahuacán de los Membrillos, hace un mes, a manos de policías municipales que lo arrestaron de manera arbitraria; su familia asegura que fue por no traer cubrebocas.

#Guadalajara #JusticiaParaGiovanni pic.twitter.com/jjkyBSCgQI — LEO RAKI🦄🥶👽 (@SPLKKI) June 4, 2020 Ya lograron abrir/derribar una de las puertas de Palacio de Gobierno! #JusticiaParaGiovanni pic.twitter.com/RHSaW1qvaS — Mauricio Gutierrez (@maugutierrezrv) June 4, 2020 Durante las protestas #JusticiaParaGiovanni en #Jalisco queman patrulla de policía afuera del Palacio de Gobierno (a que bonito ver el apoyo🤍 ,espero ver su apoyo así cuando salgamos a pedir justicia por los Feminicidios) pic.twitter.com/4YhldTRkZF — 𝓐𝓷𝓰𝓮𝓵𝓪👁’ (@angelalookbook) June 4, 2020 Imágenes recientes del Palacio de Gobierno por protesta #JusticeForGiovanni #JusticiaParaGiovanni pic.twitter.com/JUYRwk9YkD — BMcesar (@McesarB) June 4, 2020 Esta tarde miles de manifestantes pudieron justicia por el asesinato de Giovanni a manos de la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos en el Centro de Guadalajara, el Palacio de Gobierno vandalizado y dos patrullas son el resultado de la impunidad.

El caso cobra relevancia por la similitud con el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, un hombre negro que fue sometido violentamente por la policía de Minneapolis hasta provocarle la muerte por asfixia

La noche del miércoles, usuarios en Twitter dieron a conocer el caso de Giovanni empujando el hashtag #JusticiaParaGiovanni adjuntando el video donde se ve cómo una multitud de policías ultraja al joven hoy fallecido.

#Chécalo | La @CEDHJ emitió medidas cautelares dirigidas al Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos luego de difundirse un video en el que se ve a policías municipales golpeando a un hombre para detenerlo por uno usar cubrebocas en la vía públicahttps://t.co/S1uCShG1lf pic.twitter.com/YnLCK8oLXV — EL OCCIDENTAL (@ELOCCIDENTAL) June 3, 2020





Guillermo del Toro pidió #JusticiaParaGiovanni

El director Guillermo del Toro expresó este jueves en redes sociales su rechazo por el fallecimiento del joven Giovanni López.

"A más de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido -la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud pública", escribió el director en su cuenta de Twitter.

@FiscaliaJal @EnriqueAlfaroR @CNDH @FGRMexico A mas de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido- la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud publica. https://t.co/0OscxjSBtt — Guillermo del Toro (@RealGDT) June 4, 2020

Sin embargo, como es común, ha sido Del Toro una de las personalidades mexicanas más interesadas en difundir la historia del López, un albañil de 31 años, al llenar su perfil de Twitter de denuncias, videos en el que se muestra el arresto del joven.

Aunque las autoridades no respondieron directamente en la publicación del cineasta, el gobernador se limitó a publicar en su cuenta un mensaje en el que aseguraba que estaban tomando cartas en el asunto.

"Los hechos ocurridos hace un mes, en Ixtlahuacán de los Membrillos, se están investigando a fondo por la Fiscalía de Jalisco. Si los policías municipales son culpables de cometer un exceso en el uso de la fuerza, serán castigados con todo el peso de la ley", se lee desde la cuenta de Alfaro, gobernador del estado del que del Toro es originario.