Matan a funcionario de Tlaquepaque durante visita de Durazo

Como se reportó este lunes por la tarde, Israel Ramírez Camacho, Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental de Tlaquepaque fue ultimado a balazos en calles del Centro Histórico del municipio alfarero.

El crimenen contra del funcionario municipal fue perpetuado a las 15:55 horas en el cruce de las calles Carrillo Puerto y Morelos, a tan sólo dos cuadras de la Presidencia Municipal.

Ramírez Camacho abordaba su vehículo cuando fue atacado a balazos por dos sujetos que escaparon corriendo tras consumar la agresión. Uno de ellos vestido con camisa blanca, el otro en color gris.

“Venía de una junta en Presidencia, venía por su vehículo y se dirigía al colegio de su hija para recogerla de la escuela, es todo lo que sabemos. Él se incorporó a la mitad de la administración anterior, llevaba más de dos años trabajando”, detalló Salvador Ruiz Ayala, Secretario General del Ayuntamiento.

Salvador Ruiz indicó que las autoridades del Ayuntamiento desconocían si Israel Ramírez Camacho tenía algún tipo de amenaza. “No tenemos todavía nada, se habló con el Fiscal. Se le pidió que siguieran todas las líneas que encontraron. Nosotros no tenemos indicios, no sabemos de algún enemigo. No sabemos que hubiera tenido amenazas. No sabemos de algo que pudiera verlo involucrado en algo para llegar a esto. No tenemos información de nada que nos hubiera permitido haber previsto esto".

Señaló además que “Llevaba más de dos años trabajando con nosotros. Los problemas normales, manejaba despidos y contrataciones, y estaba solo al momento de la agresión. Sabemos de un solo disparo hasta ahorita”.

“Condenamos y pedimos a las autoridades que investiguen. Afecta a la administración. A todos nos duele y está en shock la administración completa. Pedimos a las autoridades que hagan su trabajo”, agregó.