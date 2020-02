[Video] "Sigan pidiendo justicia" dice padre de estudiante asesinada en Puebla

Enrique Quijano Palacios, en compañía con su esposa, Sonia Hernández Barreto, agradeció la manifestación que realizaron estudiantes de la Facultad de Medicina de la UPAEP y también pidió a la comunidad escolar que se cuide.

"Quiero dar las gracias por todo lo que están haciendo, no se rindan, sigan pidiendo justicia, que no exista impunidad", pidieron los padres de familia de Ximena y Antonio, alumnos de origen colombiano, que fueron asesinados este fin de semana.

"Esto no puede suceder, ustedes son niños, no sean tercos. Sean obedientes y no se expongan. Uno cree que nunca va a pasar, se cree inmune, es mentira. ¡Cuidado!", comentó Quijano, padre de Ximena.

Los padres de Antonio, llamados Angélica Leonor y Antonio Parada, también compartieron que sus hijos tenían el mismo sueño de ser médicos y que lo tenían que cumplir. Además, aprovecharon para informar que este día regresarán a Colombia para sepultar a sus hijos.

"No están solos", respondieron con gritos y aplausos de apoyo los estudiantes de la UPAEP.

Este miércoles por la mañana, estudiantes de la Facultad de Medicina de la UPAEP suspendieron actividades para protestar pacíficamente y condenar la violencia en la entidad.

“Llegamos en autobús y nos vamos en ataúd”, “No más muertes”, “Batas unidas, jamás serán vencidas”, “Exigimos justicia” y “Estamos hartos de vivir con miedo”, fueron algunas de las consignas que se leía en las pancartas mostradas.

Robo de un sombrero, posible línea de investigación

Previo al asesinato de los tres universitarios y el conductor de UBER, hubo un altercado entre Ximena, la estudiante colombiana, y otra mujer, por el robo de un sombrero durante el carnaval en Huejotzingo, reveló el encargado de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, durante una rueda de prensa.

El funcionario detalló que ese sombrero fue encontrado en uno de los tres domicilios que fueron cateados y en los que además estaba escondido el automóvil Beat de la plataforma UBER robado a las víctimas.

En esas viviendas entre algunas pertenencias de los ahora occisos, también se encontraron seis vehículos con reportes de robo, narcóticos, municiones y chalecos antibalas.

Higuera Bernal resaltó que entre los detenidos están Pablo Jesús, de 46 años; Ángel, de 23; y Lisset, de 22 años; esta última la señaló como la mujer con la que fue el altercado con la colombiana Ximena.

El fiscal puntualizó que los acusados forman parte de una banda dedicada al robo de vehículos y transporte con mercancía, por lo que hay más involucrados en el multihomicidio.