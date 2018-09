Médicos de León, en riesgo por el crimen organizado

Guanajuato.- La ola de violencia que azota la ciudad ha alcanzado a los médicos. En las últimas dos semanas a dos facultativos leoneses les han arrebatado la vida para robarlos. Colegas entrevistados sobre la inseguridad que sufre su gremio dijeron sentirse a merced del hampa, sin garantías de seguridad ni defensa.

El pasado domingo, el médico Luciano Mario Valdez, de 71 años de edad, fue encontrado sin vida en su despacho de la calle Madero, en pleno centro de la ciudad. Según las versiones suscitadas tras el hallazgo, el galeno habría sido ahorcado para robarlo.

El pasado 29 de agosto, el reconocido traumatólogo de 61 años, Gabriel Macías Hernández, fue asesinado por un sicario en la colonia Urbivilla del Roble. El cuerpo del especialista en ortopedia y traumatología fue encontrado a bordo de un automóvil Spark rojo.

Francisco Javier Domínguez Garibaldi, cirujano general, lamentó que “desafortunadamente uno no debe ya de confiar: las reglas de seguridad implican que no le abras a quien no conoces, a que no subas a un auto que no conoces, que no atiendas consultas a domicilio a zonas inseguras, tela debes de pensar”. Comenta que los asaltantes esperan a que el médico junte cierta cantidad de dinero por sus consultas para efectuar el atraco.

No sólo es dinero el que se llevan sino también recetarios para venderlos o hacer recetas para conseguir sicotrópicos, acusa el facultativo.





TRES DETENIDOS

Tres hombres fueron detenidos la noche del pasado viernes en un cateo realizado en la colonia Las Huertas, quienes presuntamente son los tres autores materiales del crimen del doctor Gerardo Gabriel Macías, quien fuera asesinado la tarde del 29 de agosto.

Este crimen queda esclarecido, ya que el pasado martes el autor intelectual de la muerte del traumatólogo y ortopedista de una clínica privada de la ciudad de León se entregó a la justicia.