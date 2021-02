MC baja registro de precandidato poblano acusado de pedofilia

El partido Movimiento Ciudadano canceló el registro de José Elías-Medel Galindo como precandidato a diputado local por el distrito 7 de San Martín Texmelucan, luego que en redes sociales fue señalado de pedofilia y tener actitudes impropias hacia su hija.

Sergio Cendejas Salas, secretario de Comunicación Política de MC, informó que José Elías se registró como precandidato a diputado local sin ser militante del partido, sin embargo, no cumple con el requisito para ser candidato por no contar con el respaldo de su comunidad ni acreditar conducta intachable, por lo que no tiene posibilidad de acceder a la candidatura.

➡ Sube electricidad 12% durante la 4T

➡ ¿Quieres ser astronauta? Agencia Espacial Europea recluta por primera vez en 11 años

“Lo decimos fuerte y claro, en Movimiento Ciudadano no tienen cabida quienes atenten contra la integridad de las niñas, los niños y todas las personas”, dijo en un comunicado.

Nuestro compromiso es con las ciudadanas y los ciudadanos, siempre apegados a los valores de integridad y la legalidad. @MovCiudadanoMX 🍊 @scendejas — Movimiento Ciudadano Puebla (@MovCiudadanoPue) February 17, 2021 La posición que hemos fijado respecto a las denuncias sobre abuso físico y psicológico por parte de un precandidato en Puebla no son solamente una ocurrencia.



Tienen sustento en nuestros documentos básicos. Comparto el inciso d) del apartado 4 de nuestro programa de acción: pic.twitter.com/QmzMROxk1h — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) February 17, 2021

Medel Galindo publicó en sus redes sociales fotografías con su hija, besándola en la boca, exhibiéndola desnuda, además presentaba mensajes como si fuera su pareja sentimental.

Ante las denuncias ciudadanas, activistas y feministas como la diputada federal de MC, Martha Tagle, criticaron el hecho y exigieron una investigación a fondo sobre el asunto.

Foto: Facebook | José Elías-Medel Galindo

➡ CFE decidió no comprar gas caro: IHS Market

➡ Cenace realiza corte de luz aleatorio en regiones norte, occidente y oriente del país

SOLO ES MUESTRA DE AMOR: ELÍAS MEDEL

En una transmisión en Facebook, Elías Medel enfatizó que no borrará las imágenes porque solo es muestra del amor que le tiene a su hija, y fue una campaña orquestada por sus aspiraciones a la diputación local por el partido Movimiento Ciudadano, con cabecera en San Martín Texmelucan.

De ahí que señaló que se somete a una investigación por parte de las autoridades correspondientes y que ya solicitó a la policía cibernética investigar las cuentas que fueron creadas con perfiles falsos para denostar su imagen; además de que los abogados de su despacho iniciarán con las investigaciones para dar con el autor intelectual de esta campaña de desprestigio.

Foto: Facebook | José Elías-Medel Galindo

Foto: Facebook | José Elías-Medel Galindo

Te recomendamos ▼

➡ No es momento de dividir a la sociedad: Elena Poniatowska

➡ Miércoles de Ceniza 2021: ¿Cómo se llevará a cabo?

➡ Enrique Guzmán pone el ejemplo y se vacuna contra Covid-19

➡ En Mazatlán invitan a la NASA a abrir instalaciones

➡ El teatro, en fase terminal; productores piden abrir al 50%

➡ España quiere encarcelar a rapero Pablo Hasel por canciones contra monarquía

















➡ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias