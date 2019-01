"No hay pruebas en mi contra", Jorge Winckler acude a su primera audiencia

El Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, aseveró que no hay pruebas en su contra para ser destituido del cargo que le fue conferido por nueve años.

Al llegar a las instalaciones del Congreso local, donde se realiza la primera audiencia de pruebas y alegatos por uno de los dos juicios políticos que se interpusieron en su contra, puntualizó que defenderá la autonomía de la Fiscalía.

"No hay hecho que investigar"

"Estoy aquí ante el llamado que me hace la Legislatura para dar contestación de manera formal y conforme a las reglas del Código Nacional a lo que ya se hizo por escrito, es el desahogo de pruebas y presentación de alegatos, tengo la confianza que después de que se analicen las constancias se establezca que no hay hecho que investigar, ni responsabilidad alguna". Indicó no tener temor de ser removido de la Fiscalía, ya que siempre ha actuado conforme a derecho.

"No estoy en defensa de Jorge Winckler, pues Jorge Winckler es un abogado postulante exitoso, hoy estoy en defensa de la institución, estoy en defensa de la autonomía de la Fiscalía General del Estado de Veracruz y mandando un mensaje a todo el estado porque si no se defienden las instituciones que tienen autonomía, el país no podría avanzar" comentó.

Confía en que legisladores son honestos

Aseguró estar confiado en los legisladores sean "personas honestas y honorables que cuando tengan la posibilidad de revisar las constancias esto no es factible, ni jurídico".

Winckler Ortiz se encuentra en audiencia en la que presentará sus pruebas y alegatos en su defensa ante la solicitud de juicio político que presentó el abogado Jorge Reyes Peralta, en representación del exdirector de servicios periciales, Gilberto "N".