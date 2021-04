Desapariciones forzadas, próxima denuncia contra el exgobernador de Nayarit

Debido a que hay cientos de casos de desapariciones forzadas en Nayarit, mismas que se presentaron durante el sexenio de Roberto N., el vocero de la Comisión de la Verdad, Rodrigo González Barrios considera probable que las próximas denuncias contra el exmandatario serán por esta cuestión.

González Barrios, recordó que, durante este periodo en el que también estuvo Edgar Veytia como Fiscal, las desapariciones se dispararon considerablemente en la entidad -incluso- se habla de al menos mil, aunque hay más casos que no se denunciaron.

Foto: Crys Benítez | El Occidental

Los familiares de algunas de las víctimas desaparecidas, afirman que en su momento, le avisaron al exgobernador de lo que les estaba sucediendo, pero no hacía nada, por lo que no duda que tanto Roberto N., como algunos ex funcionarios les finquen el delito por desaparición.

La Fiscalía General de la República, dio a conocer que se llevó 39 expedientes de desaparición forzada y el nombre de Roberto N. aparece en varios.

.@lopezobrador_, las víctimas y familias en Nayarit hemos luchado por verdad y justicia durante muchos años.



Señor presidente, es momento de escuchar a las víctimas de crímenes de lesa humanidad en México y honrar su promesa de abatir la impunidad. pic.twitter.com/abWgqfZVoe — I(DH)EAS (@idheasdh) February 13, 2021

En cuanto a que el exmandatario nayarita no ha sido aprehendido, desde su punto de vista, el vocero señala que no es porque está siendo protegido, pues lo que cree es que está bien escondido.

Solo espera que pronto pueda ser detenido y llevado ante las instancias en la materia, a fin de que sea juzgado ante la Ley por todos los delitos que se le imputan.