Nuncio apostólico hizo votos para que nueva gobierno disminuya problemas de inseguridad

Tabasco.- Con la finalidad de coadyuvar en la formación permanente del clero mexicano, ayer se llevó a cabo el Retiro Nacional de Sacerdotes, evento organizado por el Movimiento de la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo de México.



Este evento reúne a más de 400 sacerdotes de todo el país y fue puesto en marcha por el obispo de Tabasco, Gerardo de Jesús Rojas, en presencia del nuncio apostólico, Franco Coppola, quien dijo desconocer si en México hayan aumentado los niveles de inseguridad, ya que apenas lleva dos años en el país, pero sí es un hecho que el fenómeno es actual, al igual que la impunidad.

“Hay mucha violencia, mucha delincuencia, hay también mucha impunidad, es una emergencia nacional, es algo que no se puede soportar, esperamos que haya un momento de cambio, cambio también desde el punto de vista político, del gobierno, el Presidente electo dijo que para él es una prioridad la lucha contra la impunidad, contra la violencia, para un México en paz”, enfatizó.

Manifestó que por ello ha sido muy importante la participación de la iglesia en todos los foros de opiniones que se han celebrado: “Es un primer paso, no es la solución, claro, pero es un primer paso, escuchar a la gente, escuchar sobre todo a los que sufren esta situación y después hay que reunir los esfuerzos y las fuerzas del país para poder eliminar esta llaga, es una verdadera llaga esa violencia, los mexicanos no se merecen de padecer esta violencia, es un pueblo bueno, es un pueblo religioso, hospitalario, no se perece tener esta violencia”, puntualizó.

Finalmente reconoció el incremento que han tenido otras iglesias, lo cual se debe a que la población ha sido descuidada por la iglesia católica.

“Significa solo que nosotros descuidamos constantemente a nuestros hijos, si no los cuidamos es evidente, normal que haya otros que vienen y que tratad e educarlos, es un llamado a la iglesia católica a cuidar mucho más a sus hijos”, aseveró.

Tras hacer votos porque con la entrada del nuevo gobierno disminuyan los problemas de inseguridad, violencia e impunidad en México, el nuncio apostólico, Franco Coppola, calificó de loable la actitud que han tomado los mexicanos hacia la Caravana Migrante que se dirige a Estados Unidos, la cual debe en todo momento ser respetada.



“Mi admiración por lo que los mexicanos están haciendo, desde Tapachula hasta Oaxaca, a Veracruz, Puebla y en Ciudad de México, donde he visto como los mexicanos, la gente sencilla, pero también los sacerdotes, arzobispos se han puesto a disposición para ayudar a nuestros hermanos que se han puesto en viaje, en camino para poder dar un futuro mejor a sus hijos, a sus familias”, dijo al asistir como invitado al Retiro Nacional de Sacerdotes, que se celebra en Tabasco.

Indicó que es necesario respetar el paso de la población migrante por el país, al tiempo de señalar que este fenómeno se ve en todo el mundo. “En todo el mundo hay estos movimientos, es la consecuencia de la justicia, de la desigualdad en las oportunidades, porque hay lugares donde una persona se puede desarrollar bien, y otros lugares donde hay subdesarrollo, entonces es normal que la gente para poder dar un mejor futuro a sus hijos traten de alcanzar esos lugares”, expresó.

Por ello, dijo que en todo momento hay que ayudarlos y eso están haciendo los mexicanos, solidarizándose con esa gente: “Eso es bueno, es algo que dice mucho del corazón de los mexicanos”.