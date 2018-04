Padres de Emilio, el niño asesinado por sus vecinos, exigen esclarecimiento del crimen

VILLAHERMOSA, TABASCO.- Padres del menor de dos años, Emilio Sánchez Ramírez -localizado sin vida en el poblado C-20 del municipio de Cárdenas - se manifestaron este lunes al exterior del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para exigir el esclarecimiento del homicidio de su hijo y denunciar que las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco les han negado el acceso al expediente de investigación.



Fue desde las 10:30 de la mañana cuando los papás de la víctima, cuyas causas aparentes de muerte fue asfixia, arribaron al inmueble del TSJ para, además, descartar que la venganza sea un móvil del crimen como lo informó la FGE, pues aseguraron no tener enemigos.

De manera conjunta, invitaron a una marcha programada para el próximo 20 de abril a las 18:30 horas, la cual partirá de la fuente de ‘Los Niños Traviesos’ con destino a la FGE en la avenida Paseo Usumacinta y posteriormente a la Quinta Grijalva; movilización en la que espera contar con la presencia de la periodista mexicana Carmen Aristegui.

Angélica Ramírez Broca, mamá de Emilio, pidió a la ciudadanía llevar veladoras y portar ropa blanca, al referir que se organiza con la intención de pedir justicia en el hecho de su hijo y el del otro menor que también fue encontrado sin vida en el municipio de Huimanguillo.

“Les invito cordialmente a que se unan a nosotros este 20 de abril a las 18:30 en la fuente de Los Niños Traviesos parea hacer una marcha, lleven veladora e ir de blanco con la finalidad de que ni un muerto más”, indicó.

Foto: Carlos Pérez Rodríguez/El Heraldo de Tabasco

Ante los micrófonos de los medios de comunicación, cuestionó por qué la FGE no les quiere dar acceso a la carpeta de investigación e insistió en que el móvil del homicidio no puede ser la venganza.

“Queremos que nos den acceso a la información y saber hasta dónde va a llegar esto precisamente para que no quede impune, queremos justicia y no queremos ver un niño más muerto, estamos consternados con un dolor inmenso por la pérdida de mi pequeñito y él que hace unos días apareció, no podemos creer que estamos de luto y que el gobierno este de fiesta. Entonces nos estamos manifestando es porque no vamos a agachar la cara, sino vamos a alzar la voz, ya basta de tantos secuestros de tantos homicidios”, apuntó.

A lo que continuó: Venganza no puede ser, y claro que conozco a las personas, nos vieron crecer, éramos vecinos, entonces jamás nosotros hemos hecho daño a nadie, no tenemos problemas por eso tanta tranquilidad de andar en la comunidad porque nosotros ni tenemos muchos recursos ni tenemos enemistades.

Recodó que el día en que sucedieron los hechos su hijo salió a la tienda para gastar unas monedas, sin embargo, tras percatarse que estaba tardando más de lo habitual se dirigieron al establecimiento a preguntar por su paradero, sin embargo, la propietaria -quien figura como presunta culpable- les dio tres versiones que los distrajeron, mientras al parecer tenia detenido al niño al interior de su casa.

Finalmente, la madre de la víctima externó que estas son las primeras movilizaciones que estarán realizando hasta que haga justicia en la muerte de su pequeño de dos años de edad, en tanto, pidieron a las autoridades de la FGE apertura en el caso.