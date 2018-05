Periodista denuncia haber sido drogada y violada en hotel de Zipolite

Oaxaca, Oax.-La periodista, Claudia Salinas denuncio a través de redes sociales haber sido drogada y violada en un hotel de la localidad de Zipolite, comunidad perteneciente a San Pedro Pochutla, Oaxaca.



En un video que circula en redes sociales, la mujer narró que el 9 de mayo arribó vía aérea a Huatulco y de ahí se trasladó a Zipolite, en donde se hospedo en el hotel “Nude” donde presuntamente ocurrieron los hechos.

“El día miércoles me la pase todo el día en el hotel porque solo quería relajarme, por la noche baje de mi habitación y tome una coca cola en la sala ahí se encontró al dueño del hotel y con un amigo de él, de nombre Andrés y presunto médico y platique con el chef Gabriel quien bebía un coctel; ahí me sentí un poco extraña y me fui a la habitación”, dijo.

En su relato destacó que llegó a su habitación y quedo profundamente dormida; al siguiente día despertó, se bañó y al ir al baño se percató que un condón con líquido seminal salió de su cuerpo, dándose cuenta de esta manera que había sido “violada”.

La mujer se trasladó a la recepción, habló con el dueño del hotel quien le negó la atención por lo que por consejo de amigos salió del lugar, resguardando su integridad; acudiendo a la zona militar donde recibió atención de traslado ante el ministerio público donde tampoco fue recibida su denuncia.

Ante la distorsión de la información que se ha generado decidió dar a conocer el hecho a través de las redes sociales, para exigir a las autoridades investiguen el caso.