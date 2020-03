Piden respuestas a muertes en Hospital de Pemex en Tabasco

VILLAHERMOSA. Una crisis médica se encuentra en progreso en el área de hemodiálisis Hospital de Pemex debido a causas no aclaradas por las autoridades médicas, y la cual habría provocado la muerte de un número indeterminado de personas y el deterioro de las condiciones de salud de otros más.

Y es que ayer por la mañana, familiares de pacientes realizaron una protesta en el área de urgencias para exigir a las autoridades médicas del hospital aclarar la situación.

“El boletín que el hospital emitió es totalmente falso; aquí no hay un muerto, aquí hay siete muertos. No hay nefrólogo, ni hay angiólogo (...) Hay mas de 45 personas, unos ya se murieron otros están en terapia, otros en área de choque, que no digan mentiras”, dijo una de las personas entrevistadas por El Heraldo de Tabasco a las afueras del hospital.

“Pemex sacó un comunicado pero no es cierto. Que digan la verdad. Que el director dé la cara. No sé si el viejo siga aquí, pero ayer estaba escondido en el área de ginecología. Somos muchos los familiares de pacientes. Aquí hay como 45 personas”, señaló la señora Ulda Antonio Enriquez, cuyo esposo está internado.

De acuerdo a una fuente médica entrevistada en exclusiva, el origen de la contaminación es una filtración de agua que las autoridades del hospital trataron con negligencia, pues al no repararlas a tiempo, se habría contaminado el área de hemodiálisis y por consiguiente, los pacientes.

“Hay un punto (en el hospital) donde hay muchas goteras, estos es porque se dio mantenimiento, se cambió el impermeabilizante, entonces, eso lo platicábamos el viernes en la junta semanal en el hospital, yo estoy casi seguro que estos que hicieron la impermeabilización rompieron algo porque el área de hemodiálisis ha estado inundándose”, dijo Javier N, médico del hospital de Pemex que ha optado por reservar su nombre para evitar represalias.

Esta crisis de salud se desata luego de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que se está reforzando la infraestructura médica estatal y que se encuentra “preparada” para una posible contingencia.