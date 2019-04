Pobladores exigen seguridad al alcalde de Minatitlán tras masacre

Pobladores exigieron seguridad y justicia al alcalde de Minatitlán, Veracruz, Nicolás Reyes, tras los hechos violentos en los que murieron 13 personas, entre ellas un bebé.

La tarde de este martes, decenas de familias, empresarios e integrantes de la sociedad civil de Minatitlán realizaron una marcha por la paz luego de la masacre que costó la vida a 13 personas, tras ello sostuvieron un diálogo con el alcalde Nicolás Reyes, a quien le exigieron "hechos y resultados".

"El pueblo quiere hechos y resultados. Exigimos que investiguen el caso y se esclarezca ¡El pueblo está cansado de la injusticia!", sostuvo una de las personas que participó en el diálogo.

"Mi vida ha sido de lucha"

Los pobladores le pidieron al alcalde que "demuestre capacidad", pues acusaron que hay grave problema de inseguridad que se está ignorando y que está generando más violencia.

Antes las demandas de los pobladores, el alcalde de Minatitlán indicó que su vida ha sido de lucha y que hará justicia por el terrible caso. "Mi vida ha sido de lucha, ustedes creen que no me da sentimiento que un niño de un año esté dentro de los muertos, pero sí".

Dijo que este hecho no quedará impune y que no quedará ni un cabo suelto. "Sepan que no minimizo estos hechos y habrá justicia".

Con información del Diario de Xalapa