Que las campañas no desplacen al de estudiantes desaparecidos en Ayozitnapa

GUADALAJARA, Jal.- Que con el inicio de las campañas electorales no se olvide el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” desaparecidos en Ayotzinapa hace casi tres años, es el clamor de los padres de familia que realizan la gira denominada “Rompiendo el silencio y el olvido”, y quienes realizan una serie de caravanas para continuar con su labor informativa, señaló Melitón Ortega, tío de uno de los desaparecidos.

“Nos queda claro que el tema actual de esta administración es el proceso electoral, es el tema central, hoy todo tienden a trabajar sobre ese tema y hacer a un lado los temas principales como el de Ayotzinapa, en ese sentido pretende el Gobierno olvidar, de dejar que se cierre, por ello padres y madres no vamos a permitir que suceda”, indicó.

Es por eso que realizaron las tres caravanas para informar a la sociedad que mientras no se llegue a una conclusión que les dé confianza y les demuestre en dónde están sus hijos, no bajarán la guardia por eso “le pedimos a la sociedad que se mantenga y siga levantando la voz por la presentación con vida de los 43” estudiantes.

Agregó que mientras el caso no avance o no tengan las respuesta que buscan mantendrán su lucha y le exigirán a las, sea quien sea después de julio, les dé a conocer los resultados de las investigaciones y dar con sus hijos y parientes desaparecidos.





Policía Federal hostiga caravanas

Padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, denuncian que sus caravanas son hostigadas por elementos de las autoridades, principalmente de la Policía Federal, quienes constantemente detienen las unidades para preguntarles cuál es el motivo de su desplazamiento denunció Melitón Ortega.

De gira por Jalisco, en donde anunciaron la Sexta convención nacional que se realizará en la Ciudad de México el 17 y 18 de marzo, y en donde se definirán las acciones a seguir ante la falta de compromisos de las autoridades para resolver la desaparición de los estudiantes y reiteraron una vez más que no claudicarán en sus demandas hasta encontrar respuestas.

“Hemos tenido hostigamiento de la Policía Federal, de Gobernación, es la persecución, andan vigilando, vienen atrás de nosotros nos detienen y nos preguntan a qué andamos, ene se sentido para notros creo que las autoridades de los diferentes estados conocen el tema de Ayotzinapa y si andamos en las calles es porque no hay una respuesta, es lo que nos ha pasado en estos días, la policía federal no detienen y nos empieza a cuestionar porqué andamos en este recorrido”, dijo.

En ese sentido señaló que “hacemos responsables al Gobierno Federal, ala PFGR y a las autoridades federales y estatales lo que pudiera suceder con esta caravana”.

Melitón Ortega señaló que las caravanas que recorren todo el país llevan el nombre de “rompiendo el silencio y contra el olvido” y la intención es reencontrarse con la sociedad civil, con las organizaciones sociales, estudiantes y con quiera conocer el estado que tiene la investigación de este caso.

“A más de tres años, no hemos tenido una respuesta significativa para nosotros en relación al a cuatro líneas de investigación, el tema del ejército, de los teléfonos celulares, trasiego de drogas a Chicago” y que a la fecha no se ha tenido ninguna respuestas al “parecer las autoridades de la PGR y el Gobierno Federal no quieren que se sepan la verdad”.

Por eso dijo que a más de 40 meses de los hechos les preocupa que no se tengan avances sustanciales y que encaminen a la verdad de los acontecimientos y saber qué pasó con los estudiantes, pero también que se sancione a los responsables de la desaparición de estos jóvenes.

Hilda Legideño leyó el desplegado que dieron a conocer desde el ocho de enero pasado en donde expresan su angustia porque este tema se comience a olvidar y es por eso que reiniciaron con estas caravanas, además “hoy nos lastima profundamente la muerte de nuestras hermana Minerva Bello, madre de Everardo Rodríguez Bello, uno de los 43 estudiantes desaparecidos”, de quienes dijo que no importa el tiempo que pase porque seguirán buscándolos.

Durante su estancia en cada una de las entidades los padres de los 43 estudiantes desaparecidos sostienen reuniones con representantes de asociaciones civiles, estudiantes, campesinos y todo aquel que se quiera sumar a su esfuerzo para llegar a conocer la verdad de este caso.