Reclutan a internos para delincuencia organizada en Aguascalientes

Varios sujetos armados privaron de la libertad a al menos siete personas que se estaban en un centro de rehabilitación, ubicado en el municipio de Rincón de Romos, para presuntamente reclutarlos al crimen organizado, confirma el secretario General de Gobierno, Juan Manuel Flores Femat, a través de un programa de radio.

El suceso ocurrió el pasado martes 16 de noviembre, sin embargo, las autoridades se han mostrado herméticas y en su momento no dieron a conocer lo ocurrido. Trascendió que un interno al parecer platicó con varios individuos para presuntamente convencerlos de que se integraran a las filas de la delincuencia organizada.

Hasta el momento se desconoce si entre los cuerpos localizados en días pasados había gente de Aguascalientes, por lo que Flores Femat menciona lo siguiente: “gente que se llevaron de un anexo de Rincón de Romos, privaron de la libertad a varias personas que estaban en un anexo. Fue el martes, si mal no recuerdo, me parece que siete personas se las llevaron, no se han localizado los cuerpos ni se sabe que hubieran sido asesinados".

“Fue un comando, varias camionetas y los llamaron por su nombre, se los llevaron ya sabiendo quienes eran, y las investigaciones ahorita en un primer momento arrojan que estaban planeando unirse a la delincuencia organizada, que alguien de los internos empezó a invitar a otros. Entonces hay dos posibilidades, que se hubieran percatado grupos contrarios o que ya efectivamente fueron por ellos para que iniciaran trabajos para la delincuencia organizada. Hay probabilidad de que si fuera un comando de Zacatecas, que un grupo contrario los privó de su libertad”, agregó Flores Femat.

La Fiscalía General del estado de Aguascalientes (FGEA) comenzó las investigaciones para tratar de dar con el paradero de los sujetos privados de su libertad, los cuales son originarios de la comunidad Emiliano Zapata, Rincón de Romos y Cosío.

